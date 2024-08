পাকিস্তানের হয়ে খেলবেন সিকান্দার রাজা?

পাকিস্তানের শিয়ালকোটে জন্ম। খেলেন জিম্বাবুয়ের হয়ে। শুধু খেলেন এমন নয়; দেশটির জাতীয় ক্রিকেট দলের মহাতারকা সিকান্দার রাজা। জিম্বাবুয়ের ঘরোয়া ক্রিকেটের উন্নতিতেও বড় অবদান রাখছেন এই অলরাউন্ডার।

জাতীয় দলে খেলার সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন ক্রিকেটেও ব্যাট-বল হাতে সরব রাজা। খেলেন আইপিএল, বিপিএল ও পিএসএলের মতো বড় বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি। তবে জিম্বাবুয়ের হয়ে খেলেন বলেই হয়তো কোনো শিরোপা নেই রাজার হাতে। নিজের জন্মভূমি পাকিস্তানের হয়ে খেললে হয়তো এতদিনে শিরোপার স্বাদ পেতে পারতেন এই তারকা ক্রিকেটার।

জিম্বাবুয়ের হয়ে ১৭ টেস্ট ১৪২ ওয়ানডে ও ৯১ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা রাজা পাকিস্তানের হয়ে খেলতে চান কিনা, এমন প্রশ্ন অনেক ক্রিকেটভক্তর মনেই আছে। যে কারণে সম্প্রতি রাজার কাছে করা হয় এমন প্রশ্ন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে একজন ভক্ত রাজাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘আপনি কি কখনো পাকিস্তানের হয়ে খেলার কথা ভেবেছেন? আপনি মিডল অর্ডারে পাকিস্তানের ব্যাটিং সমস্যা সমাধানের সাহায্য করতে পারেন।

উত্তরে রাজা জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। পাকিস্তানের হয়ে খেলবেন না, এমনটিই জানিয়েছেন তিনি। রাজা বলেছিলেন, তিনি ‘বিশ্বাসের ঋণ শোধ করার’ চেষ্টা করবেন। যা বোর্ড (জিম্বাবুয়ে) তাকে দেখিয়েছিল।

রাজা বলেন, ‘আমি সবসময় শুধুমাত্র জিম্বাবুয়ের প্রতিনিধিত্ব করবো। (জিম্বাবুয়ে) আমার জন্য সময় এবং অর্থ ব্যয় করেছে। আমি শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আমি যা অর্জন করব তা দিয়ে ঋণ শোধের কাছাকাছিও যেতে পারবো না। জিম্বাবুয়ে আমার এবং আমি সম্পূর্ণরূপে তাদের।’

