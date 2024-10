কুককে ছাড়িয়ে সর্বকালের সেরা পাঁচে রুট

ক্রিকেট কিংবদন্তিদের রেকর্ড ভেঙে উর্ধ্বলোকে ছুটেই চলছেন জো রুট। এবার স্বদেশি কিংবদন্তি অ্যালিস্টার কুককে পেছনে ফেলেছেন ডানহাতি ইংলিশ ব্যাটার। বসেছেন টেস্ট ক্রিকেটে সর্বকালের সেরা চার ক্রিকেটারের পাশে।

মুলতান টেস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৭১ রানে অপরাজিত থেকে রেকর্ড বইয়ে তোলপাড় তুলেছেন রুট। ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্টে এতদিন সর্বোচ্চ রানের মালিক ছিলেন কুক। ১৬১ ম্যাচে ১২ হাজার ৪৭২ রান করা সাবেক এই তারকা ক্রিকেটারকে ছাড়িয়ে গেছেন রুট।

কুককে টপকে যেতে মুলতান টেস্টের প্রথম ইনিংসে রুটের দরকার ছিল ৭১ রান। আজ তৃতীয় দিনে সেটি বেশ ভালোভাবেই করে ফেলেছেন ৩৩ বছর বয়সী ডানহাতি ব্যাটার।

England’s leading Test run-scorer and into the top five of all time



