পাকিস্তান সিরিজের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং কোচের পদত্যাগ

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বলের ব্যাটিং কোচ জেপি ডুমিনি। আজ শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড (সিএসএ)।

সিএসএ বলেছে, ‘জেপি ডুমিনি ব্যক্তিগত কারণে সিএসএর সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সাদা বলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।’

২০২৩ সালের মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বলের হেড কোচ রব ওয়াল্টারের সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব নেন ডুমিনি। এর আগে তিনি দেশটির ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে দল পার্ল রয়্যালসের হেড কোচ ছিলেন। দায়িত্ব পালন করেছেন ঘরোয়া ক্রিকেট দল বোল্যান্ডের প্রধান কোচ হিসেবেও।

