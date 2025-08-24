প্রথম ফুটবলার হিসেবে যে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন রোনালদো
শনিবার রাতে টাইব্রেকারে ৩-৫ গোলে আল আহলির কাছে হেরে সৌদি সুপার কাপের শিরোপা বঞ্চিত থাকতে হলো ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং তার ক্লাব আল নাসরকে। শিরোপা জেতা না হলেও হংকং স্টেডিয়ামে কিন্তু দারুণ এক মাইলফলক সৃষ্টি করলেন সিআর সেভেন।
ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে চারটি ভিন্ন ক্লাবের জার্সিতে ১০০ কিংবা তারও বেশি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন রোনালদো। ২-২ গোলে ম্যাচটি ড্র থাকার পর খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে ৫-৩ গোলে হেরে যায় আল নাসর।
আল আহলির বিপক্ষে ম্যাচের প্রথমার্ধেই গোল পান রোনালদো। ৪১তম মিনিটে টাইব্রেকারে গোল করে দলকে এগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নিজের অনন্য মাইলফলকটিও (চার ক্লাবের হয়ে ১০০ গোল) স্পর্শ করেন ৪০ বছরের রোনালদো। আল নাসরের হয়ে ১০০তম গোল করলেন তিনি।
রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ৪৫০টি গোল করেন রোনালদো। ম্যানচেস্টার ইউনাডেটের হয়ে করেন ১৪৫ গোল এবং জুভেন্টাসের হয়ে ১০১ গোল করেন সিআর সেভেন। তিনজন ফুটবলার আছেন, যারা ১০০ কিংবা তার বেশি গোল করেছেন। জাতীয় দলের হয়ে ১৩৮টি গোল করেছেন তিনি।
স্পেনের হয়ে ১৯৩০-১৯৪৮ পর্যন্ত খেলেছেন ইসিদরো ল্যাঙ্গারা। তিনি প্রথম শততম গোলদাতা ফুটবলার। এরপর ব্রাজিলিয়ান স্টার রোমারিও ও নেইমারও তিন ক্লাবের হয়ে ১০০ বা তার বেশি গোল করেন।
আইএইএস/বিএ