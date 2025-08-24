আরও একটি ফাইনাল হেরে গেলেন রোনালদো
আরও একবার আল নাসরের হয়ে ফাইনালে হেরে গেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। গত মৌসুমে সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে আল হিলালের কাছে হেরে শিরোপা জেতা হয়নি রোনালদোর আল নাসরের।
এবার আবারও ফাইনালে উঠে হারতে হলো ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর ক্লাবকে। হংকং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে আল আহলির কাছে টাইব্রেকারে ৩-৫ গোলে হেরেছে আল নাসর।
নির্ধারিত সময় আল নাসর এবং আল আহলির ম্যাচ ছিল ২-২ গোলে সমতা। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো গোল করেও জেতাতে পারলেন না দলকে।
ম্যাচের ৪১তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোলের সূচনা করেন রোনালদো। কিন্তু প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে, ৪৫+৬ মিনিটে আল আহলিকে সমতায় ফেরান ফ্রাঙ্ক কেসি।
ম্যাচের ৮২তম মিনিটে রোনালদোর আল নাসর আবারও এগিয়ে যায়। এবার এগিয়ে দেন মার্সেলো ব্রোজোভিচ। কিন্তু ৮৯তম মিনিটে গোল করে আল আহলিকে সমতায় ফেরান রজার ইবানেজ।
এরপর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। ভাগ্য নির্ধারণের এই পর্বে স্পট কিক থেকে রোনালদো গোল করতে পারলেও আল নাসরের চার নম্বর শটটি মিস করে ফেলেন আবদুল্লাহ আল খাইবারি। গ্যালেনোর নেওয়া পঞ্চম শট আল নাসরের জালে জড়িয়ে যেতেই শিরোপা উল্লাসে মেতে ওঠেন আল আহলির ফুটবলাররা। অন্যদিকে আরও একবার ব্যর্থতা সঙ্গী করে মাঠ ছাড়তে হলো রোনালদোকে।
