টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৩ এএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
দক্ষিণ আফ্রিকা-আমিরাত
সরাসরি, সকাল ১১-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

নামিবিয়া-পাকিস্তান
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ভারত-নেদারল্যান্ডস
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া
সরাসরি, সকাল ৮-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস

ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগ, শেষ ষোলোর প্লে অফ

কারাবাগ-নিউক্যাসল
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২

বোডো/গ্লিমট-ইন্টার মিলান
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ২

ব্রুগা-আতলেতিকো
রাত ২টা
সরাসরি, সনি স্পোর্টস ১

অলিম্পিয়াকোস-লেভারকুসেন
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
উলভারহ্যাম্পটন-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সিরি ‘আ’
এসি মিলান-কোমো
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
ডিএজেডএন

কারাবাগ-নিউক্যাসল ইউনাইটেড
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
টেন ২

গ্লিমট-ইন্টার মিলান
সরাসরি, রাত ২টা
টেন ২

ক্লাব ব্রুজ-অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ২টা
টেন ১

