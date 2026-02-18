টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
দক্ষিণ আফ্রিকা-আমিরাত
সরাসরি, সকাল ১১-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
নামিবিয়া-পাকিস্তান
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ভারত-নেদারল্যান্ডস
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া
সরাসরি, সকাল ৮-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
ফুটবল
চ্যাম্পিয়নস লিগ, শেষ ষোলোর প্লে অফ
কারাবাগ-নিউক্যাসল
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২
বোডো/গ্লিমট-ইন্টার মিলান
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ২
ব্রুগা-আতলেতিকো
রাত ২টা
সরাসরি, সনি স্পোর্টস ১
অলিম্পিয়াকোস-লেভারকুসেন
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
উলভারহ্যাম্পটন-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিরি ‘আ’
এসি মিলান-কোমো
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
ডিএজেডএন
