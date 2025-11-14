পুসকাস মনোনয়নে আছেন যারা

পুসকাস মনোনয়নে আছেন যারা
এবারের ফিফা পুসকাস পুরস্কারে মনোনীতদের তালিকায় রয়েছেন আর্সেনালের ডেকলান রাইস ও বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল। সবমিলিয়ে মনোনীত হয়েছেন ১০জন।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সবশেষ আসরে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ফ্রি-কিকে এক দুর্দান্ত গোল করেছিলেন। সেই গোলেই তিনি জায়গা করে নিয়েছেন মনোনীতদের তালিকায়। ম্যাচটি ৩-০ ব্যবধানে জিতেছিল আর্সেনাল।
এদিকে বার্সেলোনার তরুণ তারকা লামিনে ইয়ামাল জায়গা করে নিয়েছেন এস্পানিওলের বিপক্ষে কার্ল শটে অসাধারণ গোল করে লা লিগার শিরোপা জয়ে মুখ্য ভুমিকা রেখে।
বিজয়ী নির্বাচিত হবে ভোটের মাধ্যমে। যেখানে ভক্তদের ৫০ শতাংশ এবং ফিফা লিজেন্ডদের রয়েছে ৫০ শতাংশ ভোট। বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে দ্য বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫ অনুষ্ঠানে।
চেলসির আলহান্দ্রো গারনাচো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে থাকাকালিন বাইসাইকেল কিকে অসাধারণ এক গোল করেছিলেন এভারটনের বিপক্ষে। সেই গোলেই ২০২৪ সালের পুসকাস পুরস্কার জিতেছিলেন গারনাচো। পূর্বে এই পুরস্কার জিতেছেন মোহাম্মদ সালাহ, সন হিউং-মিন এবং অলিভিয়ে জিরু’র মতো আরও বেশ কয়েকজন প্রিমিয়ার লিগ তারকা।
২০২৫ সালের পুরস্কারের মূল্যায়ন সময়সীমা ছিল ১১ আগস্ট ২০২৪ থেকে ২ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত। রাইস ও ইয়ামাল ছাড়াও এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন আরও ৮ জন।
ফিফা পুসকাস পুরস্কার ২০২৫ — মনোনীতরা
১. আলেসান্দ্রো দেইওলা, ক্যালিয়ারি বনাম ভেনেজিয়া — ১৮ মে ২০২৫
২. পেদ্রো দে লা ভেগা, ক্রুজ আজুল বনাম সিয়াটল সাউন্ডার্স — ৩১ জুলাই ২০২৫
৩. সান্তিয়াগো মন্তিয়েল, ইন্ডিপেন্ডিয়েন্তে বনাম ইন্ডিপেন্ডিয়েন্তে রিভাদাভিয়া — ১১ মে ২০২৫
৪. আমর নাসের, আল আহলি বনাম ফার্কো — ১৭ এপ্রিল ২০২৫
৫. কার্লোস ওরান্তিয়া, কেরেতারো বনাম আটলাস — ১৬ এপ্রিল ২০২৫
৬. লুকাস রিবেইরো, মামেলোডি সান্ডাউন্স বনাম ডর্টমুন্ড — ২১ জুন ২০২৫
৭. ডেকলান রাইস, আর্সেনাল বনাম রিয়াল মাদ্রিদ — ৮ এপ্রিল ২০২৫
৮. রিজকি রিদ্ধো, পার্সিজা জাকার্তা বনাম আরেমা — ৯ মার্চ ২০২৫
৯. কেভিন রদ্রিগেজ, কাসিমপাশা বনাম রাইজেসপোর — ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১০. লামিনে ইয়ামাল, এস্পানিওল বনাম বার্সেলোনা — ১৫ মে ২০২৫
আইএন/এএসএম