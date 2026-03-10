স্বাস্থ্যের নতুন ডিজি অধ্যাপক প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নতুন ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাসকে নিয়োগ দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
মঙ্গলবার (১০ মার্চ) মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের পার-২ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে যুগ্মসচিব সনজীদা শরমিন সই করেছেন।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাসকে বদলিপূর্বক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পদে পদায়ন করা হয়েছে।
তিনি দ্রুত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
গত ২৯ ফেব্রুয়ারির পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদে কেউ ছিলেন না। নতুন সরকার মহাপরিচালক হিসেবে অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দিলো। তিনি বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের (ডুয়া) নির্বাহী কমিটির সদস্য।
এসইউজে/এমকেআর