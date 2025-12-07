তোরেসের হ্যাটট্রিকে দাপুটে জয়ে শীর্ষেই রইলো বার্সেলোনা

তোরেসের হ্যাটট্রিকে দাপুটে জয়ে শীর্ষেই রইলো বার্সেলোনা
রিয়াল বেটিসকে ৫-৩ ব্যবধানে হারিয়ে লা লিগায় টানা তৃতীয় জয়ের স্বাদ পেল বার্সেলোনা। এই জয় মোটামুটি প্রথমার্ধেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ফেরান তোরেসের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে। বার্সা সেই অর্ধেই পেয়ে যায় ৪ গোল।
প্রথমে ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল বেটিসই। অ্যান্টনি গোল করে লিড এনে দেন বেটিসকে। তবে সেই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি তারা। ১১ ও ১৩ মিনিটে পরপর দুই গোল করে বার্সেলোনাকেই লিডে নিয়ে যান ফেরান তোরেস।
এরপর ৩১ মিনিটে রুনি বারদগি বার্সার হয়ে লা লিগায় প্রথম গোল করলে ম্যাচের স্কোর হয় ৩-১। ৪০ মিনিটে আবারও প্রতিপক্ষকে বিপদে ফেলেন তোরেস। দেখা পান নিজের তৃতীয় ও দলের চতুর্থ গোলের। ফলে প্রথমার্ধেই তিনি পূর্ণ করে ফেলেন হ্যাটট্রিক।
দ্বিতীয়ার্ধের ৫৯ মিনিটে লামিনে ইয়ামাল পেনাল্টি থেকে গোল করলে এবার ৫-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় কাতালানরা। প্রথমার্ধেই জয় নিশ্চিত হওয়ার পর ইয়ামালের এই গোল সম্ভাবনা জাগায় ব্যবধান আরও বড় হওয়ার। তবে সেটি না হলেও বেটিস চেষ্টা চালায় ম্যাচে ফেরার। সেই প্রচেষ্টায় আরও দুটি গোলের দেখাও পায় তারা।
৮৫ মিনিটে কর্নার থেকে দিয়েগো ইয়োরেন্তে ব্যবধান কমান। পাঁচ মিনিট পর কুচো হার্নান্দেজ পেনাল্টি থেকে আরেকটি গোল করেন। তবে শেষ পর্যন্ত তা আর যথেষ্ট হয়নি, বার্সা জয় ধরে রাখে।
১৬ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে বার্সেলোনা। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদের সংগ্রহ ৩৬ পয়েন্ট। আর ২৪ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল বেটিস রয়েছে পঞ্চম স্থানে।
আইএন