শেষ মুহূর্তে হোঁচট খেলো লিভারপুল
হতাশা ঘিরে ধরেছে লিভারপুলকে। কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছে না দলটার। দুই গোলে এগিয়ে থাকার পরও জয়ের মুখ দেখা হলো না। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৩-৩ সমতায় শেষ হয়েছে ম্যাচটি।
লিডসের বিপক্ষে জিততে থাকা ম্যাচ ড্র করে ১৫ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ইপিএলে অষ্টম স্থানে লিভারপুল। সমান ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিডস এখন অবস্থান করছে ১৬ নম্বরে।
প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য ড্র। ঘরের মাঠে খেলেও গোলের দেখা পায়নি লিডস। উল্টো দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ২ মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল করে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ৪৮ ও ৫০ মিনিটে দুটি গোলই আসে হুগো একিটিকের পা থেকে।
অনায়াসেই জয়ের দেখা পেতে যাওয়ার লিভারপুল বিপদ ডেকে আনে ৭২ মিনিটে। উইলি নিয়ান্তোক ফাউলের শিকার হলে ভিএআর দেখে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত জানান রেফারি। ডমিনিক ক্যালভার্ট-লুইস গোল করতে ভুল করেননি স্পটকিক থেকে। ৭৫ মিনিটে অ্যান্টন স্ট্যাচ গোল করলে স্কোরলাইন হয় ২-২।
৮০ মিনিটে আবারও এগিয়ে যায় আর্নে স্লটের শীষ্যরা। রায়ান গ্রাফেনবার্খের পাস থেকে দমিনিক সোবোসলাই আরেকবার এগিয়ে নেন লিভারপুলকে। তাতে মনে হচ্ছিল তিন পয়েন্ট নিয়ে ফিরবে অতিথিরা।
কিন্তু যোগ করা সময়ে ফের বিপডে পড়তে হয় অলরেডদের। অতিরিক্ত সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে কর্নার থেকে জাপানি মিডফিল্ডার তানাকার গোলে আবারও সমতায় ফেরে লিডস। ৩-৩ গোলের সমতায় শেষ হয় ম্যাচ।
আইএন