টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১ মার্চ ২০২৬

ক্রিকেট

ইংল্যান্ড লায়নস-পাকিস্তান শাহিনস
আন-অফিশিয়াল ওয়ানডে
সরাসরি, দুপুর ১২টা
টি স্পোর্টস

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

জিম্বাবুয়ে-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ফুলহাম-টটেনহাম
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-ক্রিস্টাল প্যালেস
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আর্সেনাল-চেলসি
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

