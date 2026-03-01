টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১ মার্চ ২০২৬
ক্রিকেট
ইংল্যান্ড লায়নস-পাকিস্তান শাহিনস
আন-অফিশিয়াল ওয়ানডে
সরাসরি, দুপুর ১২টা
টি স্পোর্টস
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
জিম্বাবুয়ে-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ফুলহাম-টটেনহাম
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-ক্রিস্টাল প্যালেস
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল-চেলসি
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আইএইচএস/