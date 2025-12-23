  2. খেলাধুলা

গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত লিওনেল মেসির বোন

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৪ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
মেসি ও তার বোন মারিয়া সোল/ ছবি: সংগৃহীত

আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির বোন মারিয়া সোল মেসি যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন বলে আর্জেন্টিনার 'লা নাসন'সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এসইউভি চালানোর সময় তিনি হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতায় পড়লে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এতে তার শরীরে একাধিক আঘাত লাগে।

খবরে জানানো হয়েছে, মারিয়া সোলের দুটি কশেরুকা ভেঙেছে, পাশাপাশি গোড়ালি ও কব্জিতে ফ্র্যাকচার হয়েছে এবং শরীরের কয়েকটি স্থানে দগ্ধ হওয়ার চিহ্ন রয়েছে। তবে তিনি বর্তমানে আশঙ্কামুক্ত এবং চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আছেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

গণমাধ্যমের বরাতে মেসির মা জানান, মারিয়া ইতোমধ্যেই আর্জেন্টিনার রোসারিওতে ফিরেছেন এবং পুনর্বাসনের পুরো সময়জুড়ে পরিবার তার পাশে রয়েছে।

মারিয়া সোলের বিয়ে আগামী ৩ জানুয়ারি ইন্টার মিয়ামির অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ জুলিয়ান তুল্লি আরেলানোর সঙ্গে হওয়ার কথা ছিল। দুর্ঘটনা ও দীর্ঘ পুনর্বাসনের প্রয়োজন হওয়ায় অনুষ্ঠানটি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।

পেশাগত জীবনে মারিয়া সোল একজন ফ্যাশন ডিজাইনার। তিনি নিজের ব্র্যান্ড গড়ে তুলেছেন এবং ভাই লিওনেল মেসির কয়েকটি প্রকল্পেও কাজ করেছেন, যদিও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তিনি সাধারণত প্রচারের বাইরে থাকেন।

এ ঘটনায় এখনো লিওনেল মেসির পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এমএমআর

