১ হাজার গোল করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী রোনালদো

১ হাজার গোল করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী রোনালদো
ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো তার ক্যারিয়ার শেষে ১ হাজার গোল করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ৪০ বছর বয়সী পর্তুগীজ তারকা বিশ্বাস করেন, অবশ্যই তিনি এই মাইলফলকে পোঁছাবেন।
রোববার রাতে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রাচ্যের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গ্রহণের পর রোনালদো বলেন, ‘ইনজুরি না হলে আমি নিশ্চিতভাবেই সেই সংখ্যায় পৌঁছাবো।’
গত শনিবার সৌদি প্রো লিগে আল-নাসরের হয়ে মাঠে নেমে আল আখদাউদের জোড়া গোল করে ক্যারিয়ারের গোলসংখ্যা ৯৪৬ করেছেন রোনালদো। পর্তুগালের জার্সিতে করা তার ১৪৩ গোল, যা পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ।
আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপে পর্তুগাল দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা রয়েছে রোনালদোর। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সময় পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলারের বয়স হবে ৪১ বছর।
পুরস্কার গ্রহণের পর মঞ্চে দাঁড়িয়ে আল নাসর তারকা বলেন, ‘আমি এখনও দারুণভাবে অনুপ্রাণিত। আমি কোথায় খেলছি, মধ্যপ্রাচ্য বা ইউরোপ তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি সব সময় ফুটবল খেলতে উপভোগ করি, শিরোপা জিততে চাই, গোল করতে চাই এবং এগিয়ে যেতে চাই।
‘তোমরা জানো আমার লক্ষ্য কী? আমি আরও শিরোপা জিততে চাই এবং সেই সংখ্যায় পৌঁছাতে চাই, যেটা তোমরা সবাই জানো।’
রোনালদোর শিরোপা সংগ্রহে যে অল্প কয়েকটি ট্রফি নেই, তার মধ্যে অন্যতম হলো বিশ্বকাপ। তবে তিনি ২০১৬ সালে পর্তুগালের হয়ে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন।
আইএন