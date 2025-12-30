খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাফুফের শোক ও সব খেলা স্থগিত
সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন শোক প্রকাশ করেছে।
সেই সাথে বাফুফের আজকের সব আয়োজন ও খেলা স্থগিত ঘোষণা করেছে।
মঙ্গলবার নোয়াখালীতে হওয়ার কথা ছিল ইউসিবি বাফুফে অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। সেই ফাইনাল ঘিরে বেশ আয়োজনও ছিল বাফুফের। খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পরই বাফুফে তাদের সব আয়োজন স্থগিত ঘোষণা করে।
উল্লেখ্য, আজ (৩০ ডিসেম্বর) ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
