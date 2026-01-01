মোহামেডান ছাড়লেন দলটির প্রাণভোমরা উজবেক ফুটবলার মুজাফফরভ

মোহামেডান ছাড়লেন দলটির প্রাণভোমরা উজবেক ফুটবলার মুজাফফরভ
প্রায় সাড়ে চার বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে মোহামেডান ছাড়লেন দলটির উজবেক মিডফিল্ডার মুজাফফর মুজাফফরভ। চলমান বাংলাদেশ ফুটবল লিগের প্রথম পর্ব শেষ না করেই তিনি মোহামেডানের সাথে সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেশে চলে গেছেন।
নিজ দেশের ক্লাব ডায়নামো সামারকান্দ থেকে ২০২২ সালে বাংলাদেশ ফুটবল লিগের ক্লাব মোহামেডানে যোগ দিয়েছিলেন এই মিডফিল্ডার। ১৪ বছর পর ফেডারেশন কাপের শিরোপা এবং প্রথমাবের মতো বাংলাদেশ ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে মোহামেডানের অন্যতম নায়ক ছিলেন ৩০ বছর বয়সী এই উজবেক।
সাদাকালো জার্সিতে ৫৩ টি ম্যাচ খেলে ১১ গোল করে মুজাফফরভ হয়ে উঠেছিলেন মোহামেডানের মাঝমাঠের প্রাণভোমরা। বেতনাদি নিয়ে ক্লাবের সাথে টানাপড়েন চলছিল দলের পরীক্ষিত এই ফুটবলারের। শেষ পর্যন্ত পারিবারিক কারণ দেখিয়ে তিনি ছাড়লেন মতিঝিল পাড়ার ক্লাবটি।
মোহামেডান ফুটবল দলের গোলরক্ষক কোচ ছাইদ হাছান কানন জাগো নিউজকে বলেছেন, ২৭ ডিসেম্বরের ম্যাচ খেলে পরের দিন দেশে গেছেন মুজাফফর। যাওয়ার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন বাবার অসুস্থতার কথা। শেষ ম্যাচটি খেলতে পারবেন না তখন। দ্বিতীয় পর্ব শুরুর আগে আবার আসার কথা বলেছিলেন। এখন বলছেন, তার বাবা বেশি অসুস্থ তিনি আর আসবেন না।
মুজাফফর যে মোহামেডানে আর ফিরছেন না তা নিশ্চিত করেছেন বৃহস্পতিবার তার ফেসবুকে এক পোস্ট দিয়ে। তিনি লিখেছেন, আমি সাড়ে চার বছর ধরে মোহামেডান ক্লাবে আছি। আমরা অনেক পুরষ্কার জিতেছি। এই ক্লাবে থাকতে পেরে আমি গর্বিত। আমরা অনেক ইতিহাস রচনা করেছি এবং অনেক রেকর্ড স্থাপন করেছি। সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ। পারিবারিক কারণে আমি ক্লাব ছেড়ে যাচ্ছি। আমি মোহামেডানকে কখনও ভুলব না। লাভ মোহামেডান।
আরআই/এমএমআর