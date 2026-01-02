চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান খাদের কিনারায়

চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান খাদের কিনারায়
টেবিলের যে অবস্থানে থেকে বাংলাদেশ ফুটবল লিগের প্রথম পর্ব শেষ করলো মোহামেডান তাতে চ্যাম্পিয়ন দলটি রীতিমতো খাদের কিনারায়। শুক্রবার নবম ম্যাচে সাদাকালোরা গোলশূন্য ড্র করেছে ব্রাদার্সের বিপক্ষে। ১০ পয়েন্ট নিয়ে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি টেবিলের ৬ নম্বরে। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত কোন অবস্থানে থেকে লিগটা শেষ করে আলফাজ আহমেদের দল সেটাই দেখার বিষয়।
দেশের দুই জনপ্রিয় ক্লাব মোহামেডান ও আবাহনীর মাঠে পারফরম্যান্স যাচ্ছেতাই। দুই দল যেন পয়েন্ট হারানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আবাহনীর প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচ শনিবার আরামবাগের বিপক্ষে। এই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করবে টেবিলের কোথায় থেকে তারা প্রথম পর্ব শেষ করবো। আকাশি-নীলদের সান্তনা হতে পারে মোহামেডানের চেয়ে ওপরে থেকে প্রথম পর্ব শেষ করা।
আবাহনী সর্বশেষ দুই ম্যাচ ড্র করেছে। মোহামেডান করলো টানা তিন ম্যাচ ড্র। ২৭ পয়েন্টের প্রথম পর্বে মোহামেডানের হাতছাড়া হয়েছে ১৭ পয়েন্ট। শিরোপাটাও হয়তো হাতছাড়ার পথে তাদের। মাঠের বাজে পারফরম্যান্সের মধ্যেই নবম ম্যাচটি না খেলে মোহামেডান ছেড়ে চলে গেছে ২০২২ সাল থেকে দলকে দুর্দান্ত সেবা দেওয়া উজবেকিস্তানের মিডফিল্ডার মুজাফফর মুজাফফরভ। তার অনুপুস্থিতি টের পেয়েছেন আলফাজ ব্রাদার্সের বিপক্ষে।
প্রথম পর্বের ৯ ম্যাচের মধ্যে মোহামেডান জিতেছে মাত্র দুটি। চারটি ড্র করে হেরেছে তিনটিতে। চ্যাম্পিয়ন দলের সমর্থকদের জন্য চরম হতাশায় কাটলো প্রথম পর্ব। খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক সংকট, সাংগঠনিক দূর্বলতা মিলে সমর্থকরা ভালো কিছুর সম্ভাবনা দেখছে না।
আরআই/আইএন