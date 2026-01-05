  2. খেলাধুলা

দোয়া ও মিলাদে বেগম খালেদা জিয়াকে স্মরণ করলো মোহামেডান

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৯ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
দোয়া ও মিলাদে বেগম খালেদা জিয়াকে স্মরণ করলো মোহামেডান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসন এবং তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দেশের ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেড সোমবার আয়োজন করেছিল দোয়া ও মিলাদ মাহফিল।

বিকাল ৩টায় ক্লাব প্রাঙ্গনে আয়োজিত এৃই মিলাদ মাহফিলে ক্লাবটির পরিচালক, স্থায়ী সদস্য, রাজনীতিবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, সাবেক-বর্তমান খেলোয়াড়সহ ক্রীড়াঙ্গনের মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। মিলাদ মাহফিল ঘিরে মতিঝিল পাড়ার এই ক্লাব প্রাঙ্গন ভরে গিয়েছিল দেশের খ্যাতিমান ক্রীড়াবিদে।

গত ৩০ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেছেন বেগম খালেদা জিয়া। ক্রীড়াঙ্গনের অনেক সংগঠন ও ব্যক্তি খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। তবে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবই প্রথম বড় করে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করলো সাবেক প্রধানমন্ত্রীর রুহের মাগফিরাত কামনায়।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, দলটির কেন্দ্রীয় নেতা বরকতউল্লাহ বুলু, মোহামেডানের সাবেক সভাপতি মোসাদ্দেক আলী, বাফুফের সাবেক সভাপতি এস সুলতান, মোহামেডানের সাবেক ডাইরেক্টর ইনচার্জ লোকমান হোসেন ভূঁইঁয়া, পরিচালক মাহবুবুল আনাম, মাসুদুজ্জামান, বিএনপি নেতা শরিফুল আলম, সাফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলাল, হকি ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজেদ এএ আদেল ও বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন, বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক ও জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে সাবেক ফুটবলারদের উপস্থিতিই ছিলো বেশি। সাবেক ফুটবলার প্রতাপ শংকর হাজরা, হাসানুজ্জামান খান বাবলু, শফিকুল ইসলাম মানিক, জসিম উদ্দিন জোসি, কায়সার হামিদ, ইলিয়াস হোসেন, সৈয়দ রুম্মান বিন ওয়ালী সাব্বির, সাইফুল বারী টিটু, ইকবাল হোসেন, ছাইদ হাসান কানন, আলফাজ আহমেদ, ইমতিয়াজ আহমেদ নকীব, জুলফিকার মাহমুদ মিন্টু, বিপ্লব ভট্টাচার্য, নিজাম মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ সুজনসহ অনেকে ছিলেন মিলাদ মাহফিলে।

সাবেক ক্রিকেটার মিনহাজুল আবেদীন নান্নু, সাবেক হকি খেলোয়াড় হকির রফিকুল ইসলাম কামাল, রাসেল মাহমুদ জিমি, তারিকুজ্জামান নান্নু, আরিফুল হক প্রিন্স, শহিদুল্লাহ টিটুসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সংগঠকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাফুফে সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার, সদস্য কামরুল হাসান হিলটন, বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান শাহীন, বাফুফের সাবেক সদস্য ফজলুর রহমান বাবুল, কামরুন নাহার ডানা, সারোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মৌসুম আলী, টেবি'ল টেনিসের কর্মকর্তা সাইদুল হক সাদীসহ অনেকে।

মিলাদে উপস্থিত অনেকেই বেগম খালেদা জিয়ার সাথে নানা স্মৃতিময় কথা তুলে ধরেছেন গণমাধ্যমে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে ক্রীড়াঙ্গনেরও অভিভাবক ছিলেন এবং তার সময়ে দেশের খেলাধুলার উন্নয়নে নানাবিদ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন উপস্থিত অভিজ্ঞ ক্রীড়া সংগঠকরা তাদের স্মৃতিচারণে সে কথাও উল্লেখ করেছেন।

আরআই/এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।