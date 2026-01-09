খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ফিফা সভাপতির শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ফিফা সভাপতির শোক
তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন গত ৩০ ডিসেম্বর। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়ালের কাছে বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে এক শোকবার্তা পাঠিয়েছেন ফিফা সভাপতি।
সেই শোকবার্তায় দুঃখ প্রকাশ করেন জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। শোকবার্তায় তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে কয়েক দশক ধরে এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন খালেদা জিয়া। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন একজন পথিকৃৎ। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন এক স্থায়ী উত্তরাধিকার।
বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানান ফিফা সভাপতি।
আরআই/আইএন