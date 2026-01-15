কোপা দেল রে
আরবেলোয়ার প্রথম ম্যাচেই বিপর্যয়, দ্বিতীয় স্তরের আলবাসেতে বিদায় করলো রিয়ালকে
স্প্যানিশ সুপার কাপে বার্সেলোনার কাছে হেরে চাকরি হারান রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে দায়িত্ব নেন আলভারো আরবেলোয়া। কোচ বদলেও জয়ের মুখ দেখা হলো না রিয়াল মাদ্রিদের।
মাঠ কার্লোস বেলমোন্তে স্টেডিয়ামে যোগ করা সময়ে জেফতে বেতানকোর জয়সূচক গোলে আলবাসেতের কাছে ৩-২ ব্যবধানে হেরে কোপা দেল রে থেকে বিদায় নিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। আর ঘরের মাঠে ঐতিহাসিক এই জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রেখেছে আলবাসেতে।
ম্যাচটিতে মাঠে নামেননি ফরাসি সুপারস্টার কিলিয়ান এমবাপ্পে ও আরও বেশ কয়েকজন মূল খেলোয়াড়। তবে দ্বিতীয় স্তরের দলের বিপক্ষে জয় পেতে তারকা খেলোয়াড়দের প্রয়োজন পড়ার কথাও নয় লস ব্লাঙ্কোসদের। কিন্তু সময়টা ভালো না গেলে যা হয় আরকি। চমক দেখিয়ে রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে বাজিয়েছে বিদায় ঘণ্টা।
প্রথমার্ধের ৪২ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে রিয়াল মাদ্রিদ। হোসে লাসোর নেওয়া কর্নার থেকে হেড করে জাভি ভিলার এগিয়ে দেন আলবাসেতকে। সেই গোল অবশ্য দ্রুতই শোধ করে রিয়াল প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফ্রাঙ্কো মাসতান্তুয়োনোর গোলে।
দ্বিতীয়ার্ধের ৮২ মিনিটে আরও একবার আলবাসেত এগিয়ে যায় সমতা থেকে বের হয়ে। জেফতে এগিয়ে নেং আলবাসেতেকে। ৯০ মিনিটের খেলা শেষ হয়ে যখন অতিরিক্ত সময়ের খেলা চলছে, সেই অতিরিক্ত সময়ের প্রথম মিনিটে গঞ্জালো গার্সিয়ার গোলে আবারো সমতা ফেরায় রিয়াল।
কিন্তু সেই সমতা থেকে আবারও বেরিয়ে যায় স্বাগতিকরা। অতিরিক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করে ঐতিহাসিক জয় নিশ্চিত করেন জেফতে।
ইউরোপের ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে এটি আলবেসেতের ইতিহাসে প্রথম।
আইএন