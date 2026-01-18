বছরের প্রথম জয়ের দেখা পেলো রোনালদোর আল নাসর

বছরের প্রথম জয়ের দেখা পেলো রোনালদোর আল নাসর
নতুন বছরের শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি আল নাসরের। ২০২৬ সালের চতুর্থ ম্যাচে এসে জয়ের স্বাদ পেয়েছে রোনালদোর দল। আল শাবাবের বিপক্ষে ৩-২ গোলের জিতেছে আল নাসর।
শনিবার রাতে আল আউয়াল পার্কে দুই দলই একটি করে আত্মঘাতী গোল করে। তবে শেষ পর্যন্ত আল নাসর ৩-২ গোলে হারায় আল শাবাবকে।
আল নাসর ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে। জোয়াও ফেলিক্সের ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই বল জড়িয়ে দেন আল শাবাবের সাদ ইয়াসলাম।
প্রথমবার আল শাবাবের উপহারে এগিয়ে যাওয়ার ৬ মিনিট পর আবারও এগিয়ে যায় আল নাশর। ফেলিক্সের আরেকটি ক্রস থেকে তৈরি হওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিংসলে কোমান দুর্দান্ত ওভারহেড কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।
দুই গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ার পরও হাল ছাড়েনি আল শাবাব। ৩১ মিনিটে ম্যাচে ফেরে তারা। আল নাসরের মতো তারাও প্রথম গোলের দেখা পায় আত্মঘাতী। ডান দিক থেকে হাম্মাম আল হাম্মামি ঢুকে ক্রস দেন। বল সামলাতে না পেরে আল নাসরের ডিফেন্ডার মোহামেদ সিমাকান নিজেদের জালে বল পাঠান।
বিরতির পর খোলস ছেড়ে আক্রমণে ঝাঁপায় আল শাবাব। মাঝমাঠে ইয়ানিক কারাসকোর নিয়ন্ত্রণে ছন্দ পায় দলটি এবং তার বাড়ানো থ্রু পাসে কার্লোস জুনিয়রের গোলে ৫৩ মিনিটে সমতায় ফেরে তারা।
দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও ম্যাচে ফেরায় আত্মবিশ্বাস বাড়ে আল শাবাবের। তবে ভিনসেন্ট সিয়েরো দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে দৃশ্যপট বদলে যায়। দশজনের দলে পরিণত হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে চাপ বাড়ায় আল নাসর।
৭৬ মিনিটে ঘারিবের শট ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে জালে ঢুকলে নিশ্চিত হয় জয়। এই জয়ে ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রোনালদোর দল, শীর্ষ আল হিলালের থেকে চার পয়েন্ট পিছিয়ে।
আইএন