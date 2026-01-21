চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
১০ জনের ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে স্বস্তির হাসি টটেনহ্যামের
চাপের মুখে থাকা কোচ থমাস ফ্রাঙ্ককে কিছুটা স্বস্তি দিলো টটেনহ্যাম হটস্পার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ঘরের মাঠে ১০ জনের বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে স্পার্স। মৌসুমে প্রথমবার শুরুর একাদশে নেমেই গোল করেন ডমিনিক সোলাঙ্কে।
গত শনিবার ওয়েস্ট হ্যামের বিপক্ষে হারের পর ১৪ ম্যাচে আটটি পরাজয় নিয়ে ফ্রাঙ্কের চাকরি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। সমর্থকরাও তাকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে এই জয়েই আপাতত স্বস্তি পেলেন ড্যানিশ কোচ।
ম্যাচের ১৪তম মিনিটেই এগিয়ে যায় টটেনহ্যাম। উইলসন ওডোবার্টের ক্রস থেকে দুর্দান্ত ফিনিশে গোল করেন অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো।
ডর্টমুন্ডের দুর্ভোগ আরও বাড়ে ২৬তম মিনিটে। স্পার্সের ওডোবার্টের পায়ে উচ্চ বুট দিয়ে ট্যাকল করায় সরাসরি লাল কার্ড দেখেন ড্যানিয়েল স্বেনসন। ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া জার্মান ক্লাবটি এরপর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও সফল হতে পারেনি।
৩৭ মিনিটে ওডোবার্টের সহায়তায় ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সোলাঙ্কে। যদিও তার শট পুরোপুরি নিখুঁত ছিল না, তবুও বল জড়িয়ে যায় জালে।
দ্বিতীয়ার্ধে ডর্টমুন্ড কিছুটা আক্রমণাত্মক হলেও টটেনহ্যামের রক্ষণ ভেদ করতে ব্যর্থ হয় তারা। শেষ মুহূর্তে নিকো শ্লটেরবেকের হেড ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক গুলিয়েলমো ভিকারিও।
এই জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শীর্ষ আটে থাকার লড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করলো টটেনহ্যাম। পাশাপাশি ২০২৬ সালের প্রথম জয় তুলে নেওয়ার পাশাপাশি ইউরোপে ঘরের মাঠে টানা ২৪ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ডও ধরে রাখল স্পার্স।
এমএমআর