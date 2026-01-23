এক মাসের জন্য ছিটকে গেলেন পেদ্রি
হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে প্রায় এক মাসের জন্য ছিটকে গেছেন বার্সেলোনার মিডফিল্ডার পেদ্রি। গতকাল বৃহস্পতিবার তার ছিটকে যাওয়ার খবরটি নিশ্চিত করেছে বার্সেলোনা।
গত বুধবার (২১ জানুয়ারি) চ্যাম্পিয়ন্স লিগে স্লাভিয়া প্রাগের বিপক্ষে ম্যাচে৪–২ গোলে জিতেছিল বার্সা। সেই ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় পেদ্রিকে। ম্যাচের পর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চোটের বিষয়টি নিশ্চিত হয়।
এক বিবৃতিতে বার্সেলোনা জানিয়েছে, ‘পরীক্ষায় দেখা গেছে, পেদ্রির ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে পেশির চোট রয়েছে। তার সেরে উঠতে প্রায় এক মাস সময় লাগবে।’
এই চোটে ২৩ বছর বয়সী স্পেন তারকা পেদ্রির খেলা হবে না কোপেনহেগেনের বিপক্ষে আগামী সপ্তাহে বার্সেলোনার হয়ে। এছাড়া মিস করবেন লা লিগায় রিয়াল ওভিয়েদো, এলচে, জিরোনা ও মায়োরকার বিপক্ষের ম্যাচগুলোও।
এদিকে ৩ ফেব্রুয়ারি কোপা দেল রেতে দ্বিতীয় স্তরের দল আলবাসেতেকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠলে, পরের সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য সেমিফাইনালের প্রথম লেগেও পেদ্রিকে পাবে না বার্সেলোনা।
আইএন