চব্বিশের দেড় কোটি টাকা পাননি সাবিনারা, জিতলেন আরেকটি সাফ

চব্বিশের দেড় কোটি টাকা পাননি সাবিনারা, জিতলেন আরেকটি সাফ
২০২৪ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয়বার সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কয়েকদিন পরই বাফুফেতে দায়িত্ব নেয় তাবিথ আউয়ালের নেতৃত্বাধীন বর্তমান কমিটি। এই কমিটির প্রথম সভা বসেছিল ৯ নভেম্বর ২০২৪। ওই সভায় বাফুফে সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য সাবিনাদের দেড় কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু আজও সেই পুরস্কার পায়নি মেয়েরা।
গত বছর ২৩ নভেম্বর একটি অনুষ্ঠানে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মেয়েদের পুরস্কার দিয়ে দেওয়া হবে। তারপরও কেটে পাক্কা দুই মাস। পুরস্কারের দেড় কোটি টাকা পায়নি সাফজয়ী নারী ফুটবলাররা।
সাবিনা-কৃষ্ণারা এরই মধ্যে জিতলেন আরেকটি সাফ। এবার বাংলাদেশের মেয়েরা ইতিহাস গড়লেন প্রথম সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়ন হয়ে। এখন কি সাবিনারা পুরস্কারের টাকা বুঝে পাবেন? নাকি আরেকটি সাফ জিততে হবে তাদের?
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীসহ আরো যেসব প্রতিষ্ঠান পুরস্কার ঘোষণা করেছিল তারা এরই মধ্যে টাকা দিয়েছে। সাবিনারা পাননি শুধু বাফুফে ঘোষিত পুরস্কার।
পুরুষ ফুটবল দল গত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনাল খেলেই বিশাল অঙ্কের টাকা পুরস্কার পেয়েছিল। নারীরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে ঘোষিত পুরস্কার হাতে পাওয়ার জন্য। অথচ পুরুষদের ব্যর্থতার মিছিলে নারী ফুটবলাররাই বাফুফে কর্মকর্তাদের মুখ উজ্জ্বল করে যাচ্ছেন।
আরআই/আইএন