ওভিয়েদোকে হারিয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করলো বার্সেলোনা

ওভিয়েদোকে হারিয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করলো বার্সেলোনা
টেনিলের তলানির দল রিয়াল ওভিয়েদোর বিপক্ষে ৩-০ গোলের সহজ জয়ে লা লিগার শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করলো বার্সেলোনা। এই জয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে এক পয়েন্ট এগিয়ে গেল বার্সা।
বার্সার হয়ে প্রথম গোলটি করেন দানি ওলমো নিচু শটে জালে বল পাঠিয়ে ৫২ মিনিটে। মিনিট পাঁচেক পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাফিনহা। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার দাভিদ কোস্তাসের ভুলের সুযোগ নেন তিনি।
প্রথম গোল করা দানি ওলমোর ভাসানো বলে ৭৩ মিনিটে ফরোয়ার্ড লামিনে ইয়ামাল অসাধারণ এক বাইসাইকেল কিকে গোল করে নিশ্চিত করেন বার্সেলোনার জয়।
হান্সি ফ্লিকের অধীনে এটি ছিল বার্সেলোনার ১০তম লা লিগা হোম জয়। এর আগে সর্বশেষ এমন কীর্তি গড়েছিল তারা ডিসেম্বর ২০১৯ সালে, তখন কোচ ছিলেন আর্নেস্তো ভালভার্দে (১৪ ম্যাচের জয়রথ)।
প্রথমার্ধে বার্সেলোনার পারফরম্যান্স সেভাবে উজ্জ্বল ছিল না। বিরতির ঠিক আগমুহূর্তে রাফিনহার নেওয়া একটি সুযোগ নিকট পোস্টে দুর্দান্ত সেভ করে রুখে দেন এসকানদেল।
তবে দ্বিতীয়ার্ধে পারফরম্যান্সের ধার বাড়ায় বার্সেলোনা। রিয়াল মাদ্রিদকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারে ধরে রাখে লিড। অন্যদিকে, ওভিয়েদো টেবিলের তলানিতেই রয়ে গেছে এবং নিরাপদ অবস্থান থেকে তারা এখনও আট পয়েন্ট পিছিয়ে।
আইএন