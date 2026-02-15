ভিনিসিয়ুসের জোড়া গোলে বার্সেলোনাকে পেছনে ফেলে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ

ভিনিসিয়ুসের জোড়া গোলে বার্সেলোনাকে পেছনে ফেলে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ
দুই মাসেরও বেশি সময় পর রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ফিরেছেন ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড। প্রথম একাদশে নেমেই অ্যাসিস্ট করে দলকে জয় পেতে সহায়তা করেন। তবে সবচেয়ে বেশি যিনি অবদান রেখেছেন তিনি হলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। জোড়া গোলে রিয়াল সোসিয়েদাদকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে রিয়াল মাদ্রিদকে টপকে লা লিগার শীর্ষে উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ।
গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে উরুর চোটে মাঠের বাইরে ছিলেন আলেকজান্ডার-আর্নল্ড। ম্যাচের পঞ্চম মিনিটে তার করা ক্রস থেকে গনসালো গার্সিয়া বল জালে পাঠান। এর মাধ্যমে স্বাগতিকরা টানা অষ্টম লিগ জয়ের পথে এগিয়ে যায়।
২১ মিনিটে সমতা ফেরায় সোসিয়েদাদ। পেনাল্টি থেকে গোল করেন মিকেল ওইয়ারসাবাল। বক্সের ভেতরে ফাউলের পর স্পটকিক থেকে গোল করেন তিনি।
তবে সেই সমতা স্থায়ী হয়নি বেশিক্ষণ। জন আরামবুরুর ফাউলের শিকার হয়ে পেনাল্টি পায় রিয়াল মাদ্রিদ এবং সেখান থেকে গোল করে আবারও এগিয়ে যায় তারা।
প্রথমার্ধে শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে ফেদেরিকো ভালভার্দে জোরালো শটে গোল করলে ব্যবধান আরও বাড়ে। গোলকিপার আলেক্স রেমিরো তার শট ঠেকাতে ব্যর্থ হন।
দ্বিতীয়ার্ধেও একই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ৪৮ মিনিটে আবারও পেনাল্টি থেকে গোল করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।। চলতি মৌসুমে এটি তার দশম গোল। এই গোলেই নিশ্চিত হয় দলের জয়। বার্সেলোনার চেয়ে ২ পয়েন্ট টপকে উঠে গেছে লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে।
রিয়াল মাদ্রিদ আগামী মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফে বেনফিকাকে আতিথ্য দেবে।
আইএন