দুই লাল কার্ড হজম করে পয়েন্টও হারালো বায়ার্ন মিউনিখ

দুই লাল কার্ড হজম করে পয়েন্টও হারালো বায়ার্ন মিউনিখ
জার্মান বুন্দেসলিগায় উত্তেজনাপূর্ণ এক ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও সমতা ফিরিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। কিন্তু দুই খেলোয়াড় লাল কার্ড দেখায় শেষ পর্যন্ত নয়জন নিয়ে ম্যাচ শেষ করতে হয়েছে দলটিকে। শনিবারের ম্যাচে বায়ার লেভারকুসেনের সঙ্গে ১-১ সমতায় শেষ করেছে বায়ার্ন। এই ফলাফলের ফলে শীর্ষে থাকা বায়ার্নের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কিছুটা কমানোর সুযোগ পেয়েছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড।
ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় লেভারকুসেন। ষষ্ঠ মিনিটে মন্ট্রিল কালব্রেথ মাঝমাঠে বল কেড়ে নেন রুইজ দিয়াজের কাছ থেকে। এরপর তিনি বল দেন প্যাট্রিক শিককে। শিক বল বাড়িয়ে দেন ডি-বক্সের সামনে থাকা অ্যারেক্স গার্সিয়াকে। তার নেওয়া শট প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে জালে জড়িয়ে যায়।
গোল হজমের পর সমতায় ফেরার চেষ্টা চালাতে থাকে বায়ার্ন; কিন্তু লেভারকুজেনের রক্ষণভাগ বেশ দৃঢ় ছিল। প্রথমার্ধের শেষ দিকে বায়ার্নের হতাশা আরও বাড়ে। ৪২ মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় মার্টিন টেরেইয়ার ওপর দেরিতে ট্যাকল করায় সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন।
এই ম্যাচে বায়ার্নকে তৃতীয় পছন্দের গোলরক্ষক নিয়ে খেলতে হয়েছে। দলের নিয়মিত গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ার পায়ের পেশির সমস্যায় বাইরে ছিলেন। আর বিকল্প গোলরক্ষক জোনাস আরবিং মাঝ সপ্তাহের একটি ম্যাচে মাথায় আঘাত পাওয়ায় খেলতে পারেননি। ফলে দায়িত্ব নিতে হয় অভিজ্ঞ গোলরক্ষক সভেন উলরাইখকে।
ম্যাচের প্রায় এক ঘণ্টা পর একান্ত সুযোগে শিকের শট দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেন উলরাইখ। এরপর মাঠে নামেন বায়ার্নের তারকা স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন। পায়ের চোট থেকে সেরে উঠে তিনি ফেব্রুয়ারির শেষের পর প্রথমবার মাঠে নামেন।
৬২ মিনিটে কেইন বল জালে পাঠালেও সেই গোল বাতিল হয়ে যায়। আক্রমণ তৈরির সময় তিনি হাত দিয়ে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের বল ছাড়ার পথে বাধা দিয়েছিলেন বলে সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। অবশেষে ৬৯ মিনিটে সমতা ফেরায় বায়ার্ন। মাইকেল ওলিসের নিখুঁত পাস থেকে নিচু শটে গোল করেন দিয়াজ।
তবে ম্যাচের শেষ দিকে আবারও বিপদে পড়ে বায়ার্ন। ৮৪ মিনিটে ডাইভিংয়ের অভিযোগে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন দিয়াজ এবং লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়েন। ফলে শেষ ছয় মিনিট বায়ার্নকে খেলতে হয় মাত্র নয়জন নিয়ে।
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জয়ের জন্য আক্রমণ চালিয়ে যায় লেভারকুসেন। যোগ করা সময়ে জোনাস হফম্যান একটি গোল করলেও তা বাতিল হয়ে যায়। ফলে শেষ পর্যন্ত ১-১ সমতায় শেষ হয় ম্যাচটি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, লেভারকুজেনের মাঠে লিগে ২০২১ সালের অক্টোবরের পর আর জয় পায়নি বায়ার্ন মিউনিখ।
