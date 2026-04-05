নতুন স্টেডিয়ামে ১০ মিনিটেই মেসির গোল

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৬ এএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
নতুন স্টেডিয়ামে ১০ মিনিটেই মেসির গোল

ইন্টার মিয়ামির নতুন স্টেডিয়ামে লিওনেল মেসি গোল করতে সময় নিলেন মাত্র ১০ মিনিট। দিনকয়েক আগে জানা যায় তার নামেই হতে যাচ্ছে সেই মাঠে একটি স্ট্যান্ড। সেই স্টেডিয়ামের উদ্বোধনী ম্যাচে নিজের নামের স্ট্যান্ডের সামনেই ইন্টার মিয়ামির হয়ে প্রথম গোলটি করলেন মেসি।

১০ মিনিটের মধ্যেই গোলের দেখা পেলেও পয়েন্ট ভাগাভাগিতে শেষ হয়েছে ম্যাচ। ঘরের মাঠে ২-২ গোলে ড্র হয় অস্টিন এফসির বিপক্ষে ম্যাচটি।

নতুন মাঠে মিয়ামির হয়ে প্রথম গোল মেসি করলেও ন্যু স্টেডিয়ামের ইতিহাসের প্রথম গোলটি করেছেন অস্টিন ডিফেন্ডার গুইলহার্মে বিরোর। তার করা গোলে ৬ মিনিটেই এগিয়ে যায় অস্টিন। এর ঠিক মিনিট চারেক পরই অসাধারণ এক হেডে মিয়ামিকে ম্যাচে ফেরান মেসি।

মেসির গোলে সমতায় ফেরার পর বল দখলে আধিপত্য দেখানো শুরু করে অস্টিন। কিন্তু অস্টিনের রক্ষণভাগকে চ্যালেঞ্জ জানানো সম্ভব হচ্ছিল না। এসবের মাঝেই দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩ জেইডেন নেলসনের গোলে আবারও এগিয়ে যায় অস্টিন।

পিছিয়ে পড়া ম্যাচে দলকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় ৭৩ মিনিটে অভিজ্ঞ লুইস সুয়ারেজকে মাঠে নামান কোচ হাভিয়ের মাচেরানো। কোচের আস্থার প্রতিদান দেন মাঠে নামার ৮ মিনিটের মধ্যেই।। প্রথমে কর্নার কিক নেন মেসি। কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে হেড দেন জর্মান বার্টারেম। এরপর খুব কাছ থেকে বল জালে জড়ান সুয়ারেজ।

৯০ মিনিটে মেসির করা ফ্রি -কিক ফিরে আসে পোস্টে লেগে। ফিরতি বলে সুয়ারেজ গোল করলেও সেটি বাতিল হয়ে যায় অফসাইডের কারণে। শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে হয় ড্র নিয়েই।

আগামী সপ্তাহে নিজেদের এই নতুন মাঠে নিউইয়র্ক রেড বুলসের মুখোমুখি হবে মায়ামি।

আইএন

