এফএ কাপ

ওয়েম্বলিতে সেমিফাইনাল, মুখোমুখি সিটি-সাউদাম্পটন ও চেলসি-লিডস

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ এএম, ০৬ এপ্রিল ২০২৬
ওয়েম্বলিতে সেমিফাইনাল, মুখোমুখি সিটি-সাউদাম্পটন ও চেলসি-লিডস

এফএ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে সাউদাম্পটনের কাছে ২-১ ব্যবধানে হেরে বিদায়ঘন্টা বেজেছে আর্সেনালের। ফলে সেমিফাইনালে চলে গেছে সাউদাম্পটন।

প্রথম সেমিফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে লড়বে আর্সেনালকে হারিয়ে শেষ চারে উঠে আসা ক্লাবটি। অন্যদিকে চেলসি খেলবে লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে। চলমান এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ২৫ ও ২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচ দুটি।

লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে সূচি অনুযায়ী।

কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যান সিটি ৪-০ ব্যবধানে লিভারপুলকে উড়িয়ে দিয়ে সেমিতে জায়গা করে নিয়েছে।

অন্যদিকে লিগ ওয়ানের দল পোর্ট ভেলকে ৭-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে চেলসি।

এবারের কোয়ার্টার ফাইনালের সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটে যখন সাউদাম্পটন ২-১ গোলে আর্সেনালকে পরাজিত করা।

অন্য ম্যাচে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ৩৯ বছর পর এফএ কাপের সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয় লিডস ইউনাইটেড।

