ইয়ামালের পাশে ভিনিসিয়ুস, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াইয়ের ঘোষণা

ইয়ামালের পাশে ভিনিসিয়ুস, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াইয়ের ঘোষণা
বর্ণবাদের অশুভ প্রভাব খেলাধুলার ওপর পড়েছে বহুবছর ধরেই। তবে এই খেলাধুলাই দেখিয়েছে, এই জগতের তারকারা যখন একই উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই করে তখন সমাজে পরিবর্তন আসাটা অবশ্যম্ভাবী। গ্যালারি থেকে চলা বর্ণাবাদী মন্তব্য এতটাই ভয়াবহ ছিল যে মাঠের খেলা চলে যেত আলোচনার বাইরে। মাঠে খেলতে থাকা খেলোয়াড়রাও মনযোগ হারিয়ে ফেলেন এম ঘটনায়।
এই প্রেক্ষাপটে, রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়ুস জুনিয়র এবং বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামালকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে এমন আক্রমণের জন্য। বর্তমান সময়ের ফুটবলের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুই তারকা অস্বস্তিকর বাস্তবতার মুখোমুখি।নিয়মিত বর্ণবাদের শিকার হচ্ছেন। তবে এটি কেবল খেলার মাঠের সময়া নয়, সমস্যাটা একেবারে বৈশ্বিক।
ভিনিসিয়ুস কেবল স্পেন ও মিশর ম্যাচে ইয়ামালের প্রতি হওয়া আক্রমণের প্রতিক্রিয়া দেখাননি, তিনি সুযোগটি ব্যবহার করে সরাসরি বার্তা দিয়েছেন। ভুক্তভোগীদের কথা বলা এবং খেলোয়াড়দের একসঙ্গে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
ব্রাজিলিয়ান তারকা ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ফুটবলে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কথা বলে আসছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, এটি কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। তিনি জোর দিয়েছেন এই লড়াই ধারাবাহিক এবং একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার। ইয়ামালকেও উৎসাহ দিয়েছেন যেন তিনি এগিয়ে আসেন। পাশাপাশি, তিনি একটি সামগ্রিক বাস্তবতাও তুলে ধরেছেন। ফুটবলাররা যেখানে অবস্থান এবং সম্পদ আছে, এরপরও অনেক মানুষ এই পরিস্থিতিতে কম সহায়তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তাই পরিবর্তন আনার দায়িত্ব আরও বড়।
ইয়ামালের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তুলে ধরেছে, সেটি হলো এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পদ্ধতি। এটি কেবল সমস্যা তুলে ধরা নয়, বরং ধারাবাহিক চাপ তৈরি করা যাতে প্রকৃত পরিণতি আসে।
এই অর্থে, ভিনিসিয়াসের আহ্বান বিস্তৃত ধারণা নির্দেশ করে, দৃশ্যমানতা, খেলোয়াড়দের মধ্যে সমর্থন এবং বার্তায় ধারাবাহিকতা। তিনি আরও নিশ্চিত করেছেন যে, বর্ণবাদ কোনো দেশের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নয়, এটি সব সমাজে বিদ্যমান একটি সমস্যা, যা বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন। ইয়ামালের মতো তরুণ তারকাদের জন্য, এই সমর্থন তাদের অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের সুরক্ষা দেয় এমন পরিবেশে যেখানে নীরবতা সাধারণত নিয়ম হয়ে থাকে। বার্তাটি স্পষ্ট। যতবেশি কণ্ঠস্বর একত্রিত হবে, সমস্যা উপেক্ষা করা তত কঠিন হবে। এবং এমন বৈশ্বিক দৃশ্যমানতার খেলাধুলায় এটি পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।
