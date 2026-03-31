টিভিতে আজকের খেলা, ৩১ মার্চ ২০২৬
ফুটবল
এশিয়ান কাপ ফুটবল: বাছাই
বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস
আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ
ক্যামেরুন-চীন
দুপুর ১২টা
ফিফা প্লাস
অস্ট্রেলিয়া-কুরাসাও
বেলা ৩টা ১০ মিনিট
ফিফা প্লাস
ইউরোপিয়ান প্লে-অফ: ফাইনাল
কসোভো-তুরস্ক
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১
বসনিয়া-ইতালি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
চেক প্রজাতন্ত্র-ডেনমার্ক
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৩
সুইডেন-পোল্যান্ড
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৫
আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ: ফাইনাল
কঙ্গো ডিআর-জ্যামাইকা
রাত ৩টা
ক্রিকেট
পিএসএল
ইসলামাবাদ-পেশোয়ার
রাত ৮টা
টি স্পোর্টস
আইপিএল
পাঞ্জাব-গুজরাট
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস ১, ২
ফিফা প্লাস
আইএন