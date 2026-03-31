টিভিতে আজকের খেলা, ৩১ মার্চ ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৪ এএম, ৩১ মার্চ ২০২৬
ফুটবল

এশিয়ান কাপ ফুটবল: বাছাই

বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস

আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ

ক্যামেরুন-চীন
দুপুর ১২টা
ফিফা প্লাস

অস্ট্রেলিয়া-কুরাসাও
বেলা ৩টা ১০ মিনিট
ফিফা প্লাস

ইউরোপিয়ান প্লে-অফ: ফাইনাল

কসোভো-তুরস্ক
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১

বসনিয়া-ইতালি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

চেক প্রজাতন্ত্র-ডেনমার্ক
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৩

সুইডেন-পোল্যান্ড
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৫

আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ: ফাইনাল

কঙ্গো ডিআর-জ্যামাইকা
রাত ৩টা

ক্রিকেট

পিএসএল

ইসলামাবাদ-পেশোয়ার
রাত ৮টা
টি স্পোর্টস

আইপিএল

পাঞ্জাব-গুজরাট
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস ১, ২
