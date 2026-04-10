পেনাল্টি না দেওয়ায় উয়েফার কাছে অভিযোগ বার্সেলোনার
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ঘরের মাঠে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে ২-০ গোলে হারের পর রেফারিং নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বার্সেলোনা। একটি পেনাল্টি না দেওয়ায় উয়েফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগও দায়ের করেছে তারা।
বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ঘটে যাওয়া একটি বিতর্কিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই অভিযোগ করা হয়। ম্যাচের ৫৪তম মিনিটে, অ্যাটলেটিকোর ডিফেন্ডার মার্ক পিউবিল গোলকিপার হুয়ান মুসোর গোলকিক নেওয়ার পর হাতে বল থামান।
বার্সেলোনার খেলোয়াড়রা সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির দাবি জানালেও রেফারি ইস্তভান কোভাকস সেই আবেদন গ্রহণ করেননি। এমনকি ভিএআর কর্মকর্তা ক্রিশ্চিয়ান ডিঙ্গার্টেরও হস্তক্ষেপ করেননি।
বার্সেলোনা তাদের বিবৃতিতে জানায়, এই সিদ্ধান্ত ম্যাচের ফলাফলে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে এবং এটি একটি গুরুতর রেফারিং ভুল। ক্লাবটি এই ঘটনার তদন্ত, রেফারিদের মধ্যে হওয়া যোগাযোগ প্রকাশ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।
ম্যাচে প্রথমে অ্যাটলেটিকোর হয়ে গোল করেন জুলিয়ান আলভারেজ। এর আগে বার্সার ডিফেন্ডার পাও কুবারসি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। পরে ৭০তম মিনিটে আলেকজান্ডার সোরলোথ দ্বিতীয় গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।
ম্যাচ শেষে বার্সেলোনার কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেন, ‘এটা স্পষ্ট পেনাল্টি এবং দ্বিতীয় হলুদ কার্ড হওয়া উচিত ছিল। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে ভিএআর এটি রিভিউ করেনি। এটি খুবই অন্যায্য মনে হচ্ছে।’
এই ঘটনার ফলে আগামী সপ্তাহে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচের আগে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।
