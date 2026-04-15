চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
লিভারপুলের স্বপ্নভঙ্গ, দেম্বেলের জোড়া গোলে সেমিতে পিএসজি
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। ফরাসি ক্লাবটি ইংলিশ জায়ান্ট লিভারপুলকে তাদের মাঠে দ্বিতীয় লেগে ২-০ গোলে হারিয়ে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে শেষ চারে জায়গা নিশ্চিত করেছে।
প্রথম লেগে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয় লেগে অ্যানফিল্ডে লিভারপুল ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় ছিল। তবে সেই স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। ম্যাচের মধ্যভাগে একটি পেনাল্টি পেয়েও ভিএআর পর্যালোচনার পর তা বাতিল হয়ে যায়, যা লিভারপুলের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়ায়।
এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেন উসমান দেম্বেলে। ৭২ মিনিটে তিনি বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত বাঁ-পায়ের শটে গোল করে পিএসজিকে এগিয়ে নেন। যোগ করা সময়ে আরও একটি নিখুঁত শটে গোল করে ম্যাচের শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন এই ফরাসি তারকা।
অ্যানফিল্ডের ঐতিহ্যবাহী ইউরোপীয় রাতের আবহ এবারও ছিল, তবে মাঠের ভেতরে পিএসজি সমর্থকদের কণ্ঠই শেষ পর্যন্ত বেশি জোরালো শোনা যায়।
ম্যাচের শেষদিকে দেম্বেলের দ্বিতীয় গোলের পর তাদের উল্লাসে স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো স্টেডিয়াম। প্রথম লেগে একাধিক সুযোগ মিস করলেও এই ম্যাচে নিজের ভুল শুধরে নিয়ে ঠিকই দলকে জয় এনে দেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি এবার সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ অথবা বায়ার্ন মিউনিখের। প্রথম লেগে ২-১ গোলে এগিয়ে রয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ।
এমএমআর