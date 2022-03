১১৫০ টাকায় পাওয়া যাবে ‘মেসি বার্গার’

বাজারে এলো নতুন মেসি বার্গার। যুক্তরাজ্যভিত্তিক চেইন রেস্টুরেন্ট হার্ড রক ক্যাফে তাদের মেন্যুতে নতুন সংযোজন হিসেবে এনেছে বিশ্ব ফুটবলের সুপারস্টার লিওনেল মেসির নামের এই বিশেষ বার্গার।

হার্ড রক ক্যাফের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত বছর এই চেইন রেস্টুরেন্টের শুভেচ্ছাদূত হয়েছিলেন মেসি। নতুন করে হার্ড রক ক্যাফের সঙ্গে আরও ৫ বছরের চুক্তি করার কথা রয়েছে তার।

সেই চুক্তির অংশ হিসেবেই এখন থেকে হার্ড রক ক্যাফের মেন্যুতে দেখা যাবে মেসি বার্গার। পাশাপাশি এই বার্গার বাজারে ঘোষণা দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপনও করেছেন মেসি।

যুক্তরাজ্যের গ্রাহকরা হার্ড রক ক্যাফে থেকে মেসি বার্গার থেকে পারবেন মাত্র ১০ পাউন্ড খরচ করে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১১৫০ টাকার সমান।

এই মেসি বার্গারের বিশেষত্ব হলো ব্রইশ বানের মাঝে এটিতে দুইটি বড় সাইজের বিফ প্যাটি থাকবে। পাশাপাশি বেশ কিছু টপিংস, হার্ড রক ক্যাফের স্কোমি বার্গার সস, প্রোভোলন লস, ক্যারাম্যালাইজড রেড অনিয়ন এবং স্লাইসড চোরিজোও থাকবে।

দশ পাউন্ডের সঙ্গে আরও বাড়তি কিছু অর্থ যোগ করলে এতে একটি ভাজা ডিমও দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে যাত্রা শুরু করেছিল হার্ড রক ক্যাফে। তবে বর্তমানে এর সদর দপ্তম যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত। সবমিলিয়ে ১৮০টি রেস্টুরেন্ট, ২৪টি হোটেল ও ১১টি ক্যাসিনো রয়েছে হার্ড রক ক্যাফের।

Let’s get Messi! Disponible AHORA en #hardrockcafe la #MessiBurger repleta de los ingredientes favoritos de esta leyenda del deporte #letsgetmessi Available NOW across our Hard Rock Cafes, the Messi Burger is piled high with this sporting legends’ favourites pic.twitter.com/aSeMOSk8kM