কোচিং নয়, অবসরের পর কী করবেন মেসি, জানালেন নিজেই
খেলোয়াড়ি জীবন শেষ করার পর কোচ হওয়ার চিন্তা নেই লিওনেল মেসির। বরং নিজের একটি ক্লাবের মালিক হয়ে সেটিকে গড়ে তোলা ও উন্নয়নের কাজ করতে চান আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ইন্টার মিয়ামি অধিনায়ক মেসি এমনটাই জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার স্ট্রিমিং চ্যানেল লুজু টিভি (Luzu TV)–কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, যা মঙ্গলবার প্রচারিত হয়।
মেসি বলেন, ‘আমি নিজেকে কোচ হিসেবে দেখি না। ম্যানেজার হওয়ার ধারণাটা ভালো লাগে; কিন্তু মালিক হওয়াটাই আমার বেশি পছন্দ। আমি চাই নিজের একটি ক্লাব থাকুক, যেটা একেবারে নিচের স্তর থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বড় করব। শিশু-কিশোরদের উন্নতির সুযোগ দিতে চাই, যেন তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্জন করতে পারে। যদি বেছে নিতে হয়, এটিই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।’
সম্প্রতি ইন্টার মিয়ামির সঙ্গে ২০২৮ এমএলএস মৌসুম পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছেন মেসি। ফলে আরও কয়েক বছর মাঠে দেখা যাবে তাকে। তবে মাঠের বাইরে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন তিনি।
এরই অংশ হিসেবে দীর্ঘদিনের সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ–এর সঙ্গে যৌথভাবে উরুগুয়ের চতুর্থ বিভাগে একটি ক্লাব চালু করেছেন মেসি। ক্লাবটির নাম দেপোর্তিভো এলএসএম (Deportivo LSM)—যার নামের আদ্যক্ষর এসেছে লুইস সুয়ারেজ ও মেসির নাম থেকে। বর্তমানে এই ক্লাবে প্রায় ৮০ জন পেশাদার কর্মী কাজ করছেন এবং সদস্য সংখ্যা ৩ হাজারের বেশি।
সুয়ারেজ বলেন, ‘দেপোর্তিভো এলএস একটি পারিবারিক স্বপ্ন, যা ২০১৮ সালে শুরু হয়েছিল। এখন আমাদের সদস্য সংখ্যা ৩ হাজারের বেশি, অনেক দূর এগিয়েছি। উরুগুয়ের ফুটবলকে—যে জায়গাটিকে আমি ভালোবাসি এবং যেখানে আমার বেড়ে ওঠা—সেখানে কিশোর ও শিশুদের জন্য সুযোগ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দিতে চাই।’
প্রথমে সুয়ারেজ একাই প্রকল্পটি শুরু করেছিলেন, পরে মেসিকে এতে যুক্ত করেন। এই উদ্যোগ নিয়ে মেসি বলেন, ‘তুমি আমাকে বেছে নিয়েছ, এতে আমি গর্বিত ও আনন্দিত। এই প্রকল্পকে আরও এগিয়ে নিতে এবং সব সময় তোমার পাশে থাকতে চাই।’
এছাড়াও যুব ফুটবল উন্নয়নের লক্ষ্যে মেসি সম্প্রতি চালু করেছেন মেসি কাপ, অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ের একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। মিয়ামিতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৮টি একাডেমি দল অংশ নেয়। গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম আসরের ফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রিভার প্লেট।
সব মিলিয়ে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকলেও আপাতত খেলোয়াড় হিসেবেই মনোযোগ ধরে রাখতে চান মেসি। ডিফেন্ডিং এমএলএস কাপ চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিয়ামি ২০২৬ মৌসুম শুরু করবে ২১ ফেব্রুয়ারি, অ্যাওয়ে ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির (LAFC) বিপক্ষে।
আইএইচএস/