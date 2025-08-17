  2. খেলাধুলা

সিপিএল

ধোনির রেকর্ড ভাঙলেন ডি কক, প্রথম জয় সাকিবদের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩২ এএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) প্রথম জয় পেয়েছে সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা এন্ড বারমুডা ফ্যালকনস। আসরের দ্বিতীয় ম্যাচে বার্বাডোজ রয়্যালসকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে অ্যান্টিগা। প্রথম ম্যাচে তারা হেরেছিল সেন্ট কিটস অ্যান্ড প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে।

টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচেও আলো ছড়াতে পারেননি সাকিব। এক ওভার বল কোনো উইকেট না পেলেও খরচা করেছেন ১৪ রান। আর ব্যাট হাতে নেমে ১৩ বল খেলে ফিরেছেন ১৩ রান নিয়ে।

এর আগে প্রথম ম্যাচে সেন্ট কিটস অ্যান্ড প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে ব্যাট হাতে ১৬ বলে ১১ আর বল হাতে ১ ওভারে ৬ রান দিয়েছিলেন টাইগার অলরাউন্ডার।

আজ রোববার সকালে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫১ রান করে বার্বাডোজ। জবাবে ২ বল আর ৬ উইকেট হাতে রেখে লক্ষ্য টপকে যায় সাকিবের দল অ্যান্টিগা।

বার্বাডোজের হয়ে ফিফটি করেন ওপেনান কুইন্টন ডি কক ও অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল। ৪৫ বলে ৫৭ রান ডি কক আর পাওয়েল খেলেন ২৪ বলে ৫১ রানের (৩ চার ৫ ছক্কা) ঝোড়ো ইনিংস।

এদিন গ্লাভস হাতে ভারতীয় ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনির রেকর্ড ভাঙেন ডি কক। উইকেটরক্ষক হিসেবে ধোনির ৩১৭টি ডিসমিসালকে পেছনে ফেলে ৩১৮টি ডিসমিসালের মালিক হন দক্ষিণ আফ্রিকার এই তারকা।

সাকিবের দল অ্যান্টিগার হয়ে ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলেন কারিমা গোরে। ৫৩ বলে ৬৪ (৩ চার ২ ছক্কা) রান করেন যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যাটার। এছাড়া ওপেনার জুয়েল অ্যান্ড্রিু করেন ২৫ বলে ২৮ রান। পাকিস্তানের ইমাদ ওয়াসিম ১২ বলে ১৬ রান করেন।

