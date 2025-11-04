টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ৪ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রথম ওয়ানডে
সরাসরি, বিকেল ৪টা
এ স্পোর্টস ও টি স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-রংপুর
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
নাপোলি-এইনট্রাখট ফ্রাংকফুর্ট
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ, সনি স্পোর্টস ১
স্লাভিয়া প্রাগ-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ, সনি স্পোর্টস ২
লিভারপুল-রিয়াল মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ, সনি স্পোর্টস ২
পিএসজি-বায়ার্ন মিউনিখ
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ, সনি স্পোর্টস ১
জুভেন্টাস-স্পোর্তিং
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ
টটেনহাম-কোপেনহেগেন
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ, সনি স্পোর্টস ৫
অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ-ইউনিয়ন
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ
অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
ব্রাজিল-হন্ডুরাস
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬-৩০ মি.
ফিফা প্লাস
জার্মানি-কলম্বিয়া
সরাসরি, রাত ৮-৪৫ মি.
ফিফা প্লাস
ইংল্যান্ড-ভেনেজুয়েলা
রাত ৯-১৫ মি.
সরাসরি, ফিফা প্লাস
আইএইচএস/জিকেএস