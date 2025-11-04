  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ৪ নভেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১২ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রথম ওয়ানডে
সরাসরি, বিকেল ৪টা
এ স্পোর্টস ও টি স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ময়মনসিংহ-রংপুর
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

চট্টগ্রাম-বরিশাল
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
নাপোলি-এইনট্রাখট ফ্রাংকফুর্ট
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ, সনি স্পোর্টস ১

স্লাভিয়া প্রাগ-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ, সনি স্পোর্টস ২

লিভারপুল-রিয়াল মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ, সনি স্পোর্টস ২

পিএসজি-বায়ার্ন মিউনিখ
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ, সনি স্পোর্টস ১

জুভেন্টাস-স্পোর্তিং
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ

টটেনহাম-কোপেনহেগেন
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ, সনি স্পোর্টস ৫

অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ-ইউনিয়ন
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ

অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল

ব্রাজিল-হন্ডুরাস
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬-৩০ মি.
ফিফা প্লাস

জার্মানি-কলম্বিয়া
সরাসরি, রাত ৮-৪৫ মি.
ফিফা প্লাস

ইংল্যান্ড-ভেনেজুয়েলা
রাত ৯-১৫ মি.
সরাসরি, ফিফা প্লাস

আইএইচএস/জিকেএস

