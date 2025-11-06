টিভিতে আজকের খেলা, ৬ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২
দ্বিতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
ফুটবল
ইউরোপা লিগ
জাগরেব-সেল্তা ভিগো
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
বেতিস-লিওঁ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
রেঞ্জার্স-রোমা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
অ্যাস্টন ভিলা-ম্যাকাবি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫
অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
বলিভিয়া-ইতালি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, ফিফা প্লাস
পর্তুগাল-মরক্কো
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, ফিফা প্লাস
আর্জেন্টিনা-তিউনিসিয়া
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, ফিফা প্লাস
এমএমআর/এএসএম