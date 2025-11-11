  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১১ নভেম্বর, ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

 

ক্রিকেট

সিলেট টেস্ট-১ম দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রংপুর
সরাসরি, সকাল ১০টা
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ময়মনসিংহ-ঢাকা
সরাসরি, সকাল ১০টা
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

খুলনা-চট্টগ্রাম
সরাসরি, সকাল ১০টা
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

রাজশাহী-বরিশাল
সরাসরি, সকাল ১০টা
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

১ম ওয়ানডে
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সরাসরি, বেলা ৩-৩০ মি.
এ স্পোর্টস

ফুটবল

অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
উগান্ডা-ফ্রান্স
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬-৩০ মি.
ফিফা প্লাস

চিলি–কানাডা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬-৩০ মি.
ফিফা প্লাস

আয়ারল্যান্ড-প্যারাগুয়ে
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.
ফিফা প্লাস

চেক প্রজা.-যুক্তরাষ্ট্র
সরাসরি, রাত ৮-৪৫ মি.
ফিফা প্লাস

নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রিয়া
সরাসরি, রাত ৯-৪৫ মি.
ফিফা প্লাস

আইএইচএস/জেআইএম

