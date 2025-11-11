টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১১ নভেম্বর, ২০২৫
ক্রিকেট
সিলেট টেস্ট-১ম দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রংপুর
সরাসরি, সকাল ১০টা
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-ঢাকা
সরাসরি, সকাল ১০টা
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
খুলনা-চট্টগ্রাম
সরাসরি, সকাল ১০টা
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
রাজশাহী-বরিশাল
সরাসরি, সকাল ১০টা
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
১ম ওয়ানডে
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সরাসরি, বেলা ৩-৩০ মি.
এ স্পোর্টস
ফুটবল
অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
উগান্ডা-ফ্রান্স
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬-৩০ মি.
ফিফা প্লাস
চিলি–কানাডা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬-৩০ মি.
ফিফা প্লাস
আয়ারল্যান্ড-প্যারাগুয়ে
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.
ফিফা প্লাস
চেক প্রজা.-যুক্তরাষ্ট্র
সরাসরি, রাত ৮-৪৫ মি.
ফিফা প্লাস
নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রিয়া
সরাসরি, রাত ৯-৪৫ মি.
ফিফা প্লাস
আইএইচএস/জেআইএম