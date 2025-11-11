  2. খেলাধুলা

সিলেট টেস্ট

টস জিতে ব্যাটিংয়ে আয়ারল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩০ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল একবারই। ২০২৩ সালের এপ্রিলে মিরপুরে অনুষ্ঠিত একমাত্র ম্যাচের টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশ জয় পেয়েছিল ৭ উইকেটের ব্যবধানে। ওই ম্যাচেই অনবদ্য এক সেঞ্চুরি করেছিলেন মুশফিকুর রহিম। ১২৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। এরপর অবশ্য আরও দুটি সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন বাংলাদেশের এই সেরা ব্যাটার।

প্রায় আড়াই বছর পর আবারও মুখোমুখি দুই দেশ। এবার ঢাকায় নয়, সিলেটে। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথমটি সিলেটে হলেও, শেষটি অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার মিরপুরে। সিরিজের প্রথম ম্যাচে টস করতে নামেন দুই দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত এবং অ্যান্ডি বালবিরনি।

এই ম্যাচে টস জিতলেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবিরনি। টস জিতেই ব্যাট করার করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ফিল্ডিং করতে হবে বাংলাদেশকে।

২০২৩ সালের সেই টেস্ট সিরিজের সঙ্গে এবারের টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশ দলে অনেক পরিবর্তন। সেবার দলের অধিনায়ক ছিলেন সাকিব আল হাসান। একাদশে ছিলেন তামিম ইকবালের মত দেশের অন্যতম সেরা ব্যাটার। এবার সাকিব নেই। তামিম ইকবাল এরই মধ্যে অবসর ঘোষণা করে ফেলেছেন। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন নাজমুল হোসনে শান্ত। নাহিদ রানা, হাসান মুরাদদের মত তরুণরা রয়েছেন দলে।।

অন্যদিকে আয়ারল্যান্ডের দলটিতে রয়েছে চার নবাগত ক্রিকেটার- কেড কারমাইকেল, স্টিফেন ডোহেনি, জর্ডান নিল ও লিয়াম ম্যাকার্থি। লেগ-স্পিনার গ্যাভিন হোইও সম্ভাব্য অভিষেক হতে পারেন। অধিনায়ক হিসেবে রয়েছেন সেই অ্যান্ডি বালবিরনিই।

