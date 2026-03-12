  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১২ মার্চ, ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২০ এএম, ১২ মার্চ ২০২৬
ফুটবল

ইউরোপা লিগ

শেষ ষোলোর প্রথম লেগ
বোলোনিয়া-রোমা
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ, ট্যাপম্যাড

লিলে-অ্যাস্টন ভিলা
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ, ট্যাপম্যাড

স্টুটগার্ট-পোর্তো
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ, ট্যাপম্যাড

সেল্তা ভিগো-লিওঁ
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ, ট্যাপম্যাড

রেসিং গেংক-ফ্রেইবুর্গ
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ, ট্যাপম্যাড

নটিংহাম ফরেস্ট-মিডজিল্যান্ড
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ, ট্যাপম্যাড

টেবিল টেনিস

ডব্লিউটিটি চ্যাম্পিয়নস চংগিং
সরাসরি, সকাল ১১-৩০ মিনিট
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

