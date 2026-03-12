টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১২ মার্চ, ২০২৬
ফুটবল
ইউরোপা লিগ
শেষ ষোলোর প্রথম লেগ
বোলোনিয়া-রোমা
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ, ট্যাপম্যাড
লিলে-অ্যাস্টন ভিলা
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ, ট্যাপম্যাড
স্টুটগার্ট-পোর্তো
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ, ট্যাপম্যাড
সেল্তা ভিগো-লিওঁ
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ, ট্যাপম্যাড
রেসিং গেংক-ফ্রেইবুর্গ
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ, ট্যাপম্যাড
নটিংহাম ফরেস্ট-মিডজিল্যান্ড
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ, ট্যাপম্যাড
টেবিল টেনিস
ডব্লিউটিটি চ্যাম্পিয়নস চংগিং
সরাসরি, সকাল ১১-৩০ মিনিট
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
আইএইচএস/