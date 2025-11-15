বিস্ময় বালক সূর্যবংশির ১৫ ছক্কায় ১৪৪

বিস্ময় বালক সূর্যবংশির ১৫ ছক্কায় ১৪৪
প্রতিনিয়ত দ্যুতি ছড়িয়ে অবাক করে চলেছেন ভারতের বিষ্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশি। ভারত ‘এ’ দলের হয়ে মাত্র ৪২ বলে খেললেন ১৪৪ রানের বিধ্বংসী এক ইনিংস। রাইজিং স্টার এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে সেঞ্চুরিটি করেন তিনি মাত্র ৩২ বলে।
১৪ বছর বয়সী সূর্যবংশির এই সেঞ্চুরি এখন ভারতের ছেলেদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যৌথভাবে দ্বিতীয় দ্রুততম। দিল্লির হয়ে ২০১৮ সালে ৩২ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন রিশাভ পান্তও। অন্যদিকে ২৮ বলেও দ্রুততম সেঞ্চুরি করেছেন দু’জন। সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে উর্ভিল প্যাটেল ও অভিষেক শর্মা দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েন ২০২৪ সালে।
শুধু যে স্বদেশিদের রেকর্ড ভেঙেছেন তা নয়, গুঁড়িয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিমের রেকর্ডও। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৬ বছর ১৭১ দিনে জিম্বাবুয়ে ‘এ’ দলের বিপক্ষে মুশফিক খেলেছিলেন অপরাজিত ১১১ রানের ইনিংস। যা কিনা সিনিয়র লেভেলে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটারের সেঞ্চুরি। সেটিও ভেঙে দিয়েছেন সূর্য। মাত্র ১৪ বছর ২৩২ দিনে সেঞ্চুরি করে সিনিয়র লেভেলে জাতীয় দলকে প্রতিনিধিত্ব করে তিনি বনে গেছেন সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান। পুরুষদের টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম শতকের তালিকায় এটি যৌথভাবে পঞ্চম।
সূর্যবংশি মাঠে নামার পরই প্রথম বলে তার ক্যাচ ছেড়ে দেন আমিরাতের ফিল্ডার। এরপর সেই সুযোগের পুরোপুরি সঠিক ব্যবহার করেন তিনি। ১৩তম ওভারে আউট হওয়ার আগে ১১ চার ও ১৫ ছক্কায় খেলেন ৪২ বলে ১৪৪ রানের ইনিংস। ইনিংসে স্ট্রাইকরেট ছিল ৩৪২.৮৫। ছেলেদের টি-টোয়েন্টিতে শতরান বা এর বেশি ইনিংসে এটি পঞ্চম সর্বোচ্চ।
দারুণ এই ইনিংস খেলে সূর্যবংশি বলেন, ‘এটা ছিল আমার স্বাভাবিক খেলা এবং টি-টোয়েন্টি সংস্করণে আমি আমার নিজের খেলার ওপরই ভরসা করতে চেয়েছিলাম। প্রথম বলেই আমি ক্যাচ দিয়ে বেঁচে যাই, তখন ভাবলাম আমার আগ্রাসী মানসিকতা বদলাতে চাই না। কারণ এই মাঠে বড় রান দরকার ছিল। উইকেট ভালো ছিল এবং বাউন্ডারিও ছোট ছিল। তাই নিজের শটগুলোর ওপরই ভরসা করতে চেয়েছিলাম।’
মাঠের খেলার পূর্ণ মনযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে সূর্যবংশি কৃতিত্ব দিয়েছেন তার বাবাকে, ‘শৈশব থেকেই তিনি যেভাবে আমার প্রতি কঠোর ছিলেন— এর আগে আমি ভাবতাম কেন তিনি এত কঠোর! কিন্তু এখন বুঝতে পারি যে, সেই বিষয়গুলোর ফল মাঠেই দেখা যায়। তিনি আমাকে কখনও মনোযোগ হারাতে দেননি, ক্রিকেটে কেন্দ্রীভূত রেখেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন আমি যেন কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাই। তাই বলব, আমার যা কিছু আছে— সবই বাবার কারণে।’
ভারত ‘এ’ দল ৪ উইকেটে ২৯৭ রানের বিশাল সংগ্রহ দাঁড় করায়। যা পুরুষদের টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে যৌথভাবে পঞ্চম সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ। সূর্যবংশির ১৪৪ রানের পর শেষদিকে অধিনায়ক জিতেশ শর্মা ৩২ বলে অপরাজিত ৮৩ রানের ঝড় তোলেন।
বিরাট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সংযুক্ত আরব আমিরাত ১৪৯ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে থেমে যায়। হারতে হয় ১৪৮ রানে। ভারতের বাঁ-হাতি পেসার গুরজপনিত সিং ৪ ওভারে ১৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন।
