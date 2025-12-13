মোহামেডানকে হারিয়ে টানা পাঁচ জয় কিংসের

মোহামেডানকে হারিয়ে টানা পাঁচ জয় কিংসের
নবাগত পিডব্লিউডির বিপক্ষে ড্র করে বাংলাদেশ ফুটবল লিগ শুরু করার পর আর পেছনে তাকায়নি বসুন্ধরা কিংস। লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা শিরোপা উদ্ধারের মিশনে ম্যাচের পর ম্যাচ জিতে চলছে।
শুক্রবার ষষ্ঠ রাউন্ডে কিংসের বাধা ছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান। সেই বাধাও ভালোভাবে টপকে গেছেন রাকিব-তপুরা। নিজের মাঠ কিংস অ্যারেনায় বসুন্ধরা কিংস ২-০ গোলে হারিয়েছে মোহামেডানকে।
এবারের লিগ ভালো কাটছে না মোহামেডানের। কিংসের কাছে হারায় তারা পিছিয়ে পড়লো ৯ পয়েন্ট। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিরোপা ধরে রাখাটা কঠিনই হয়ে যাবে মোহামেডানের।
এই ম্যাচের আগেই উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল দুই দলের মধ্যে। নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচের ভেন্যুতে অ্যাওয়ে দলের অনুশীলনের সযোগ দেয়া হয়। কিংস সেই সুযোগ দেয়নি মোহামেডান। ম্যাচেও ছিল কিছুটা উত্তেজনা। ম্যাচ শেষ মুহূর্তে তো মোহামেডানের উজবেকিস্তানের মিডফিল্ডার মুজাফফরভকে লালকার্ড দেখান রেফারি।
১৫ মিনিটে রাকিবের গোলে লিড নেয় কিংস। ইনজুরি সময়ের প্রথম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ব্রাজিলিয়ান ডরিয়েলটন।
২৭ ডিসেম্বর কিংসের আরেক লড়াই আবাহনীর বিপক্ষে। ওই ম্যাচ জিতলে প্রথম পর্বে শীর্ষে থাকা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে বসুন্ধরা কিংসের।
শুক্রবার আরো দুটি ম্যাচ হয়েছে। আরামবাগ ২-০ গোলে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ও ফর্টিস ১-০ গোলে হারিয়েছে রহমতগঞ্জকে।
আরআই/এমএমআর