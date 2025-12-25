টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ক্রিকেট
মেলবোর্ন টেস্ট-১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সরাসরি, আগামীকাল ভোর ৫-৩০ মি.
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
টাটা ডব্লিউপিএল ২০২৬ কাউন্টডাউন
পুনঃপ্রচার, সকাল ১০-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
ক্রিকেট কাউন্ট ডাউন
পুনঃপ্রচার, সকাল ১০-৪৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
রাইজ অব চ্যাম্পিয়নস ২০২৫
পুনঃপ্রচার, সকাল ১১-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
বিগ ব্যাশ টি-টোয়েন্টি লিগ
পুনঃপ্রচার, দুপুর ১২-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুটবল
প্রিমিয়ার লিগ হাইলাইটস
পুনঃপ্রচার, দুপুর ১২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
প্রিমিয়ার লিগ ক্লাসিক ম্যাচ
পুনঃপ্রচার, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চ্যাম্পিয়নস লিগ
হাইলাইটস
বিকেল ৫টা, সনি স্পোর্টস ২
ফুটবল শো
আর্লিং হালান্ড’স ১০০
রাত ১০টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
