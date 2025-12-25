  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৬ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

মেলবোর্ন টেস্ট-১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সরাসরি, আগামীকাল ভোর ৫-৩০ মি.
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

টাটা ডব্লিউপিএল ২০২৬ কাউন্টডাউন
পুনঃপ্রচার, সকাল ১০-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

ক্রিকেট কাউন্ট ডাউন
পুনঃপ্রচার, সকাল ১০-৪৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

রাইজ অব চ্যাম্পিয়নস ২০২৫
পুনঃপ্রচার, সকাল ১১-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

বিগ ব্যাশ টি-টোয়েন্টি লিগ
পুনঃপ্রচার, দুপুর ১২-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুটবল

প্রিমিয়ার লিগ হাইলাইটস
পুনঃপ্রচার, দুপুর ১২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

প্রিমিয়ার লিগ ক্লাসিক ম্যাচ
পুনঃপ্রচার, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

চ্যাম্পিয়নস লিগ
হাইলাইটস
বিকেল ৫টা, সনি স্পোর্টস ২

ফুটবল শো
আর্লিং হালান্ড’স ১০০
রাত ১০টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

