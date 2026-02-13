  2. খেলাধুলা

টস জিতে জিম্বাবুয়েকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো অস্ট্রেলিয়া

প্রকাশিত: ১১:৪২ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
টস জিতে জিম্বাবুয়েকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো অস্ট্রেলিয়া

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১৯তম ম্যাচে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া আর জিম্বাবুয়ে। কলম্বোতে টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ জিম্বাবুয়ে আগে ব্যাটিং করবে।

জিম্বাবুয়ে একাদশ
ব্রায়ান বেনেট, তাদিওয়ানাশে মারুমানি (উইকেটরক্ষক), ডিওন মায়ার্স, সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), রায়ান বার্ল, টনি মুনিয়োঙ্গা, তাশিঙ্গা মুসেকিওয়া, ব্র্যাড ইভান্স, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, গ্রেম ক্রেমার, ব্লেসিং মুজারাবানি।

অস্ট্রেলিয়া একাদশ
ট্রাভিস হেড (অধিনায়ক), জশ ইংলিস (উইকেটরক্ষক), ক্যামেরন গ্রিন, টিম ডেভিড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস, ম্যাট রেনশ, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, ম্যাট কুহনেম্যান, অ্যাডাম জাম্পা।

