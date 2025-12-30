কোচের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলো লিভারপুল
মৌসুমের শুরুতে দলবদলের বাজারে বেশ তোলপাড় ফেলেছিলো লিভারপুল। শত শত মিলিয়ন ডলার খরচ করে বিশ্বসেরা সব তারকা ফুটবলারকে দলে ভিড়িয়েছিল তারা। কিন্তু ফলাফল শূন্য। বিশাল অংক ব্যায়ে আসা ফুটবলাররা হতাশাই উপহার দিলেন। যার ফলে মৌসুমের শুরু থেকেই একের পর এক ম্যাচে হার কিংবা ড্র- লিভারপুলকে ঠেলে দেয় ব্যাকফুটে।
যার ফলে কোচ আর্নে স্লটকে নিয়ে কথা উঠে যায় অল রেডদের সমর্থক মহলে। অ্যানফিল্ডে তার ভবিষ্যৎও পড়ে যায় হুমকির মুখে। তবে আর্নে স্লট নয়, সেট-পিসে হতশ্রী পারফরম্যান্সের কারণে কোচিং স্টাফে পরিবর্তন এনেছে লিভারপুল। ক্লাবটির সেট-পিস কোচ অ্যারন ব্রিগস–এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পথ আলাদা করেছে প্রিমিয়ার লিগের জায়ান্টরা। আর্নে স্লটের অধীনে সেট-পিসে বারবার ব্যর্থতার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
চলতি মৌসুমে লিভারপুল সেট-পিস থেকে ১২টি গোল হজম করেছে, যা প্রিমিয়ার লিগে যৌথভাবে সর্বোচ্চ— বোর্নমাউথ ও নটিংহ্যাম ফরেস্টের সঙ্গে। শুধু রক্ষণেই নয়, আক্রমণেও লিভারপুলের পারফরম্যান্স হতাশাজনক। পুরো মৌসুমে সেট-পিস থেকে মাত্র ৩টি গোল করতে পেরেছে দলটি।
সেট-পিসে এমন দুর্বলতা নিয়ে একাধিকবার প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানিয়েছেন কোচ আর্নে স্লট। তিনি এটিকে দলের ‘নেগেটিভ সেট-পিস ব্যালান্স’ হিসেবে উল্লেখ করেন।
শনিবার অ্যানফিল্ডে উলভসের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জয় পেলেও দ্বিতীয়ার্ধে চাপে পড়ে লিভারপুল। উলভসের হয়ে সান্তিয়াগো বুয়েনো একটি কর্নার থেকে গোল করলে আবারও সেট-পিস দুর্বলতা সামনে আসে।
ক্লাব সূত্রে জানানো হয়েছে, ব্রিগসের বিদায়কে সব সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেবে দেখা হচ্ছে না। তবে সেট-পিসে ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে কোচিং স্টাফে পরিবর্তন জরুরি মনে করেছে লিভারপুল কর্তৃপক্ষ।
২০২৪-২৫ মৌসুমের শুরুতে আর্নে স্লটের কোচিং টিমের সদস্য হিসেবে লিভারপুলে যোগ দেন অ্যারন ব্রিগস। পরে সেপ্টেম্বরে তাকে বিশেষভাবে সেট-পিস কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।
যদিও তার বিদায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তবুও অ্যানফিল্ডে তিনি একজন সম্মানিত কোচ হিসেবেই বিবেচিত। বিশেষ করে গত মৌসুমে লিভারপুলের প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয়ে তার অবদান ছিল বলে মনে করে ক্লাব। ব্রিগসের বিদায়ের পর আপাতত সেট-পিস সংক্রান্ত দায়িত্ব আর্নে স্লট ও বাকি কোচিং স্টাফের ওপরই থাকবে।
আইএইচএস/