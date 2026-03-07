এশিয়ান কাপ
ভারতের জালে জাপানের ১১ গোল
নারী এশিয়ান কাপে বড় ব্যবধানের হারের লজ্জা নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ভারত। শনিবার অস্ট্রেলিয়ার পার্থে জাপানের মেয়েরা গুনে গুনে ১১ গোল দিয়েছেন ভারতের জালে। ১১-০ গোলের বিশাল জয়ে গ্রুপসেরা হওয়ার পথে এগিয়ে গেলো জাপান।
ভারত প্রথম ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে ২-১ ব্যবধানে হেরেছিল ভিয়েতনামের কাছে। জাপানের কাছে বড় ব্যবধানের হারে ভারতের বিদায় ঘন্টা বেজে গেলো। চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে তারা শেষ ম্যাচ খেলবে ১০ মার্চ।
জাপানের বড় জয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন মিয়াজাওয়া ও রিকো উয়েকি। জোড়া গোল করেছেন কিকো সেইকে। বাকি তিন গোল করেছেন ইয়ামামোতো, হাসে গাওয়া ও হিজিকাতা। জাপান শেষ ম্যাচ খেলবে ভিয়েতনামের বিপক্ষে ১০ মার্চ।
এশিয়ার মেয়েদের শীর্ষ এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ এশিয়ার দুটি দেশ বাংলাদেশ ও ভারত অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশও এরই মধ্যে দুটি ম্যাচ শেষ করেছে। প্রথম ম্যাচে চীনের বিপক্ষে ২-০ গোলে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে হেরেছে ৫-০ ব্যবধানে।
৯ মার্চ বাংলাদেশ শেষ ম্যাচ খেলবে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে। এই ম্যাচ জিতলে নকাউট পর্বে ওঠার সম্ভাবনা টিকে থাকবে বাংলাদেশের।
আরআই/এমএমআর