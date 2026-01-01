২০২৬ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের যত খেলা
প্রতিবছরই নতুন উদ্যমে শুরু করতে চায় সকল দল। আগের বছরের ব্যর্থতা ও ঘাটতিকে মাথায় রেখে থাকে উন্নতির পরিকল্পনা। একই পরিকল্পনা নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট নারী ও পুরুষ দুই দলেরই।
বরাবরের মতো ২০২৬ সালও ব্যস্ততায় ঠাসা সুচি লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের। বিশেষ করে পুরুষ দলের। চলতি মাসে বিপিএলের কারণে ব্যস্ততা শেষে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাবে লিটন দাসরা।
পুরো বছরজুড়ে মে মাস ছাড়া সব মাসেই দেশে কিংবা বাইরে সিরিজ রয়েছে ছেলেদের। পুরুষ দলের ৭টি ওয়ানডে ও বিশ্বকাপসহ ৫ টি-টোয়েন্টি সিরিজ। টেস্ট সিরিজ খেলবে ৫টি।
নারী দল ৩টি ওয়ানডে সিরিজের পাশাপাশি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাই ও মূল পর্বসহ ৫ টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল।
চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ২০২৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেট সূচি...
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ (ভারত ও শ্রীলঙ্কা)
ফেব্রুয়ারি-মার্চ
পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর
২ টেস্ট, ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
মার্চ-এপ্রিল
নিউজিল্যান্ডের বাংলাদেশ সফর
৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
এপ্রিল
অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ সফর
৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
জুন
বাংলাদেশের জিম্বাবুয়ে সফর
২ টেস্ট, ৫ ওয়ানডে
জুলাই
বাংলাদেশের আয়ারল্যান্ড সফর
৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
আগস্ট
বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া সফর
২ টেস্ট
আগস্ট
ভারতের বাংলাদেশ সফর
৩ ওয়ানডে
সেপ্টেম্বর
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফর
অক্টোবর-নভেম্বর
২ টেস্ট
বাংলাদেশের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর
২ টেস্ট, ৩ ওয়ানডে
নভেম্বর-ডিসেম্বর
নারী দলের সূচি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬
জুন-জুলাই
শ্রীলঙ্কার বাংলাদেশ সফর
৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
এপ্রিল
বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া সফর
৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
অক্টোবর
বাংলাদেশের নিউজিল্যান্ড সফর
৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি
ডিসেম্বর
