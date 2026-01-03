বিসিসিআইয়ের নির্দেশ মেনে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দিলো কলকাতা

বিসিসিআইয়ের নির্দেশ মেনে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দিলো কলকাতা
ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের তোপের মুখে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আজ শনিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানান, বিসিসিআই কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দিতে।
বিসিসিআইয়ের নির্দেশনা মেনে মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে কলকাতা নাইট রাইডার্সও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছে কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
সেই পোস্টে কলকাতা জানায়, ‘আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) মৌসুমের আগে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) নিশ্চিত করেছে যে আইপিএলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বিসিসিআইয়ের নির্দেশে বাংলাদেশের ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’
সেই পোস্টে আরও জানানো হয়েছে, ‘বিসিসিআইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় আলোচনার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। আইপিএল নিয়মাবলি অনুসারে, বিসিসিআই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে একজন বিকল্প খেলোয়াড় নেওয়ার অনুমতি দেবে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।’
বাংলাদেশিদের মধ্যে রেকর্ড ৯.২ কোটি রুপিতে কলকাতা কেনে মোস্তাফিজকে। গত ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত নিলামে ফিজের পাওয়া এই দাম আগে আইপিএলে খেলা সব বাংলাদেশি খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি।
কিন্তু ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতারা মোস্তাফিজকে কলকাতা দলে নেওয়ার পর থেকেই দাবি জানিয়ে আসছিল তাকে বাদ দেওয়ার। ম্যাচ ভণ্ডুলের হুমকি দিতে থাকেন তারা। যদিও রাজনৈতিক পরিস্থিতি খেলার মাঠে পড়বে না বলে নিশ্চয়তা দিয়েছিল ভারতীয় বোর্ড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই নীতিতে অটল থাকতে পারলো না।
উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত আট মৌসুম আইপিএল খেলে মোস্তাফিজের ঝুলিতে আছে ৬৫ উইকেট।
