আমরা আমাদের দাবিতে অনড়, বিসিবির সঙ্গে আলোচনা চলছে: মিঠুন

আমরা আমাদের দাবিতে অনড়, বিসিবির সঙ্গে আলোচনা চলছে: মিঠুন
নিজেদের অবস্থানেই অনড় থাকছে ক্রিকেটারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)। আজ বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে কোয়াব সভাপতি জানিয়েছেন তারা বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে অনড়। তবে বিসিবির সঙ্গে তাদের আলোচনা চলছে।
মিঠুন বলেন, ‘আমরা খেলতে চাই। তবে আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত মাঠে নামবো না। বিসিবির সঙ্গে আলোচনা চলছে।’
আজ সকাল সাড়ে ৯টায় জাগো নিউজের প্রতিবেদনেও একই কথা বলেছিলেন কোয়াব সভাপতি মিঠুন। সাড়ে তিন ঘণ্টার ব্যবধানে সংবাদ সম্মেলনেও এক কথা বললেন তিনি। মিঠুনের পাশে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন কুমার দাস, সাবেক ক্রিকেটার শামসুর রহমান শুভ, ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ ও নুরুল হাসান সোহান উপস্থিত আছেন। টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত, মোস্তাফিজুর রহমান, মুমিনুল হক, সাদমান ইসলাম, আবু হায়দার রনি, মাহমুদুল হাসান জয়।
মেহেদী হাসান মিরাজ বলেন, ‘আমরা সবাই আশা করেছিলাম বা আশা করি যে এই জিনিসটা যত দ্রুত সম্ভব একটা প্রপার ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে জিনিসটা যেন সমাধান হয়। যেহেতু এটা এখনো হয়নি আবারও আমরা আশা করি যে এই জিনিসটা যেন তাড়াতাড়ি হয়।’
নুরুল হাসান সোহান বলেন, ‘যদি বিসিবি থেকে এটার সুষ্ঠু সমাধান হয় তাহলে অবশ্যই আমরা মাঠে যাবো। দুইটা টিমের প্লেয়াররা রেডি এবং আমি প্রথম থেকেই বলছি যে আমরা খেলার বিরুদ্ধে না। আমরা আজকে যে জায়গায় আছি, যতটুকু ভালোবাসা পেয়েছি এই ক্রিকেটের মাধ্যমে। ক্রিকেট ছাড়া কিন্তু আসলে কেউ আমাদের চিনবেও না।’
