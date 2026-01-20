আফকন ফাইনালে বিশৃঙ্খলা
নিষেধাজ্ঞার শঙ্কায় সেনেগালের খেলোয়াড়রা
ফাইনাল মানেই চাপ ও উত্তেজনা। আর সেই উত্তেজনাতেই ভুল করে বসেন কোচ ও খেলোয়াড়রা। আফকনের ফাইনালে তেমনই এক ভুল করে বসেছেন সেনেগালের কোচ পাপে থিয়াও। নিজের দলের বিরুদ্ধে রেফারির পেনাল্টি শটের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি তিনি।
রেফারির ওপর ক্ষোভ ঝাড়তে গিয়ে শীষ্যদের মাঠ ছাড়ার নির্দেশ দেন তিনি। সেই নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেন খেলোয়াড়রা। পরে মাঠে ফিরে সেনেগাল চ্যাম্পিয়ন হলেও বিতর্ক রয়ে গেছে। সম্ভবত বড় ধরনের শাস্তিও এড়াতে পারবে না সেনেগাল।
অনেকের চোখেই থিয়াও এমন কাজ করেছেন, যেটা আফ্রিকান ফুটবলের জন্য ‘অসম্মানজনক’। কেবল কোচ ও খেলোয়াড়রা নয়, ফাইনালের শহর রাবার প্রিন্স আবদেল্লাহ স্টেডিয়ামের গ্যালারিতেও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান দেশটির সমর্থকরা।
ইউরোপের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সেনেগাল ফুটবল ফেডারেশন এবং এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা কড়া শাস্তি পেতে পারেন। তবে ২০২৬ বিশ্বকাপে তাদের খেলা নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেই।
সেনেগাল দল ও তাদের সমর্থকরা ফাইনালে যে বিশৃঙ্খলা করেছে আফ্রিকা কাপ অব নেশনস টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী দেশটির ফুটবল ফেডারেশনকে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ইউরো জরিমানা করা হতে পারে। পাশাপাশি কোচ ও খেলোয়াড়দের ওপর নেমে আসতে পারে ৪ থেকে ৬ মাসের নিষেধাজ্ঞা।
আর এমন শাস্তি দেওয়া হলে অনেকেরই খেলা হবে না যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে।
চ্যাম্পিয়ন সেনেগালকে ফাইনাল শেষে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে বিশৃঙ্খলা নিয়ে বিবৃতিতে বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা মাঠে ও গ্যালারিতে অগ্রহণযোগ্য কিছু দৃশ্য দেখেছি। কিছু সমর্থক, পাশাপাশি কয়েকজন সেনেগালিজ খেলোয়াড় ও স্টাফ সদস্যের আচরণের আমরা তীব্রভাবে নিন্দা জানাই। এভাবে মাঠ ত্যাগ করা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য, আর সহিংসতা আমাদের খেলায় কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না, এটি একেবারেই অনুচিত।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘আজকের ভয়াবহ দৃশ্যগুলোকে নিন্দা জানানো আবশ্যক এবং এগুলো কখনোই পুনরায় যেন না ঘটে। এ ধরনের ঘটনার ফুটবলে জায়গা নেই এবং আমি আশা করি, সিএএফের সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলাবিধি সংস্থা যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।’
আফ্রিকান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (সিএএফ) জানিয়েছে, ফাইনালে বিশৃঙ্খলা তৈরির ঘটনায় ‘দোষী’দের ‘যথাযোগ্য শাস্তি’ দেওয়া হবে।
